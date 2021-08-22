В Самарской области за сутки тушили 49 природных пожаров

Аномальная жара в 40 градусов и порывы ветра до 20 метров в секунду способствовали ухудшению обстановки.

Самый крупный пожар произошёл 21 августа в Борском районе. Сначала из-за пала сухой травы вспыхнули дачные и жилые дома в селе Гвардейцы, затем пламя перекинулось на поле и лес.

Ситуацию под личный контроль взял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он прервал рабочую поездку в Борском районе и прибыл на место, где провел оперативное совещание. Глава региона подчеркнул, что будет оказана вся необходимая помощь местным жителям, которые лишились своих домов просто потому, что кто-то в такую жару решил жечь сухую траву.

В МЧС привели следующие оперативные данные за минувшие 24 часа. Произошло 3 лесных пожара, ликвидировано 2; 49 природных пожаров в 23 муниципальных районах.

В Самарской области установлены 4-й и 5-й классы пожарной опасности. Это значит, что огонь может вспыхнуть за секунды от любой искры или источника повышенных температур. В это время категорически нельзя разводить костры, жечь сухую траву. Причиной крупного пожара может стать даже мелочь — непотушенный окурок, бутылки или осколки стекла, которые работают как зажигательные линзы.

Ходить в лес строго запрещено. Это касается абсолютно всех лесничеств региона. Ограничения действуют по 27 августа и могут быть продлены. Нарушителям грозят штрафы.

Аномальная жара при этом продолжает бить рекорды. Многие жители области вспоминают лето 2010-го, когда тоже приходилось непросто. Однако специалисты приводят другие данные. Нынешнюю погоду можно сравнить разве что с 1935 годом. Уже несколько дней подряд температурные рекорды обновляются на более чем 10 метеостанциях области. Воздух горячее климатической нормы на 9 °С и более.

Специалисты МЧС просят всех беречь себя, своё имущество и проявить сознательность: не бросать спички и окурки, в том числе из окон машин, не посещать леса, не разводить костры даже вблизи водоемов, не поджигать сухую траву. Это может значительно снизить количество природных пожаров и ущерб от них.