В Самарской области за сутки тушили 49 природных пожаров

Аномальная жара в 40 градусов и порывы ветра до 20 метров в секунду способствовали ухудшению обстановки.
Самый крупный пожар произошёл 21 августа в Борском районе. Сначала из-за пала сухой травы вспыхнули дачные и жилые дома в селе Гвардейцы, затем пламя перекинулось на поле и лес.
Ситуацию под личный контроль взял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он прервал рабочую поездку в Борском районе и прибыл на место, где провел оперативное совещание. Глава региона подчеркнул, что будет оказана вся необходимая помощь местным жителям, которые лишились своих домов просто потому, что кто-то в такую жару решил жечь сухую траву.
В МЧС привели следующие оперативные данные за минувшие 24 часа. Произошло 3 лесных пожара, ликвидировано 2; 49 природных пожаров в 23 муниципальных районах.
В Самарской области установлены 4-й и 5-й классы пожарной опасности. Это значит, что огонь может вспыхнуть за секунды от любой искры или источника повышенных температур. В это время категорически нельзя разводить костры, жечь сухую траву. Причиной крупного пожара может стать даже мелочь — непотушенный окурок, бутылки или осколки стекла, которые работают как зажигательные линзы.
Ходить в лес строго запрещено. Это касается абсолютно всех лесничеств региона. Ограничения действуют по 27 августа и могут быть продлены. Нарушителям грозят штрафы.
Аномальная жара при этом продолжает бить рекорды. Многие жители области вспоминают лето 2010-го, когда тоже приходилось непросто. Однако специалисты приводят другие данные. Нынешнюю погоду можно сравнить разве что с 1935 годом. Уже несколько дней подряд температурные рекорды обновляются на более чем 10 метеостанциях области. Воздух горячее климатической нормы на 9 °С и более.
Специалисты МЧС просят всех беречь себя, своё имущество и проявить сознательность: не бросать спички и окурки, в том числе из окон машин, не посещать леса, не разводить костры даже вблизи водоемов, не поджигать сухую траву. Это может значительно снизить количество природных пожаров и ущерб от них.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся