Жительница Тольятти подозревается в краже 20 тыс. рублей у своего знакомого

В полицию Тольятти обратился 53-летний местный житель, который сообщил, что из его квартиры на ул. Фрунзе похищены деньги — более 20 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители, прибывшие по указанному адресу, выяснили, что следов взлома нет. Хозяин квартиры пояснил, что деньги не прятал, они лежали на столе и любой гость мог их видеть.
В ходе оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к происшествию может быть причастна случайная знакомая 20-летнего сына потерпевшего.
Полиция установила личность и места возможного нахождения 35-летней подозреваемой. Ее удалось задержать по месту жительства, а после — доставить в отделение.
Подозреваемая признала свою вину и выразила готовность сотрудничать со следствием. Она пояснила, что, находясь в гостях у молодого человека, заметила на столе деньги. После распития спиртных напитков дождалась, когда сын хозяина уснет, похитила деньги и ушла из квартиры, а затем потратила все на личные нужды.
Следователи Автозаводского района Тольятти возбудили уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину". Следствие продолжается.
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За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?