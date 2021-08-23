Жительница Тольятти подозревается в краже 20 тыс. рублей у своего знакомого

В полицию Тольятти обратился 53-летний местный житель, который сообщил, что из его квартиры на ул. Фрунзе похищены деньги — более 20 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители, прибывшие по указанному адресу, выяснили, что следов взлома нет. Хозяин квартиры пояснил, что деньги не прятал, они лежали на столе и любой гость мог их видеть.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к происшествию может быть причастна случайная знакомая 20-летнего сына потерпевшего.

Полиция установила личность и места возможного нахождения 35-летней подозреваемой. Ее удалось задержать по месту жительства, а после — доставить в отделение.

Подозреваемая признала свою вину и выразила готовность сотрудничать со следствием. Она пояснила, что, находясь в гостях у молодого человека, заметила на столе деньги. После распития спиртных напитков дождалась, когда сын хозяина уснет, похитила деньги и ушла из квартиры, а затем потратила все на личные нужды.

Следователи Автозаводского района Тольятти возбудили уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину". Следствие продолжается.