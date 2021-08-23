В Самаре сотрудники Росгвардии уничтожили гранаты времен Первой мировой войны

В воскресенье, 22 августа, во время ремонта в квартире на ул. Фрунзе обнаружили гранаты. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН. Специалисты пришли к выводу, что перед ними четыре гранаты 1914 г. выпуска. Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии.

"Соблюдая все необходимые меры безопасности, взрывотехники ОМОН Росгвардии транспортировали находки на войсковой полигон, где их уничтожили", - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.