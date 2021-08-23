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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 августа, в Самаре в честь годовщины победы советских войск в Курской битве состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине". Вместе с земляками в мероприятии в память о героическом подвиге советских солдат принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней участвовало с обеих сторон более чем четыре миллиона человек, было задействовано почти 70 тысяч орудий, свыше 13 тысяч танков и самоходных орудий, 12 тысяч боевых самолетов. После победы в сражении стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной Армии. В Курской битве героически сражались и жители Самарской области. 

В Самаре в церемонии возложения цветов к Вечному огню вместе с представители общественных, молодежных и волонтерских организаций приняли участие глава региона Дмитрий Азаров и выдающийся российский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой Российской Федерации, член Совета Федерации РФ Александр Карелин. 

"Дни воинской славы очень важны для сохранения памяти о великом подвиге наших предков. Нынешнее поколение, особенно молодежь, должны помнить и чтить историю, знать, какой ценой далась победа в этой страшной войне", - считает председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина.

Напомним, на днях в Борском районе был открыт уникальный и единственный в регионе сельский музей-диорама "Огненная дуга", посвященный участнику Курской битвы, Герою Советского Союза Григорию Ивановичу Игошеву и героям боя на Тепловских высотах в 1943 году. Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что его экспозиция станет основой для воспитания патриотов.

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