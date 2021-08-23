У "КуйбышевАзота" большие планы на будущее

55-летний юбилей с момента выпуска первого аммиака и начала работы по полной технологической схеме отмечает сегодня, 23 августа, "КуйбышевАзот".

От строительства первых цехов до создания крупного центра отечественной химической отрасли пройден огромный путь. Сегодня ПАО "КуйбышевАзот" — одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама, полиамида в России, СНГ и Восточной Европе, крупнейший производитель технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и смесовых тканей в России, входит в число основных производителей азотных удобрений. Дочерние, совместные предприятия, подразделения компании находятся в Китае, Германии, Сербии, Индии и 10 регионах России.

Предприятие успешно и уверенно развивается, строятся новые современные и экологичные производства, модернизируются действующие, внедряются прогрессивные технологии. С начала двухтысячных эти цели направлено 94 млрд руб., в том числе 54 млрд руб. — за последние 5 лет. Введено в эксплуатацию 17 новых производств, созданы 7 совместных предприятий с крупнейшими мировыми компаниями, в том числе с DSM (Нидерланды), Linde Group (Германия), MaireTecnimontGroup (Италия). Здесь реализована единственная в России импортозамещающая технологическая цепочка от химического сырья бензола, капролактама до полиамида, нитей и тканей.

"КуйбышевАзот" наработал партнерские связи в различных отраслях промышленности: шинной, лакокрасочной, авто- и машиностроения, производстве полимеров, синтетических волокон, резинотехнических изделий, медицине, сельском хозяйстве, животноводстве и многих других. Продукция поставляется в более 60 стран мира. Интегрированная система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949.

1961 год. Первый ковш земли, поднятый на стройплощадке КАТЗ, - в добрый путь!

ПАО "КуйбышевАзот" сейчас реализует 5 масштабных проектов. На завершающей стадии производство сульфат-нитрат аммония — комплексного удобрения с улучшенными потребительскими свойствами, с объемом инвестиций 4,3 млрд рублей.

Продолжается строительство новой установки грануляции и выпарки мощностью 2000 т/сутки на производстве аммиачной селитры, начаты проектные работы и подготовка площадки под второй этап проекта — агрегат слабой азотной кислоты мощностью 1 500 т/сутки, планируемые инвестиции 13,5 млрд руб. В результате реализации проекта ожидается снижение выбросов в 200 тонн в год.

В активной стадии строительства находится производство гранулированного карбамида в партнерстве с итальянским концерном Maire Tecnimont Group с планируемыми инвестициями в 19 млрд руб. Ожидаемый ввод в эксплуатацию — 2022 г.

Благодаря внедрению прогрессивных технологий, постоянной модернизации, реализации природоохранных проектов "КуйбышевАзот" развивается, сокращая воздействие на окружающую среду. Только в прошлом году предприятие направило на природоохранные программы 5 млрд руб., в том числе капитальные — 3 млрд руб. Системный подход приносит соответствующий результат: в 2020 г. выбросы в атмосферу уменьшены на 6,7%, общие стоки на 7,5%, потребление электроэнергии -7,8%, теплоэнергии — 4,5%, речной воды — на 2%.

КуйбышевАзот, центральная проходная

В 2020 г. "Куйбышевазот" запустил 1-ю очередь очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района г. Тольятти, в 2021 г. планируется ввод в эксплуатацию 2-й очереди очистных сооружений. Проект входит в национальный проект "Экология" — работа новых очистных сооружений внесет весомый вклад в общий объем работ по экологическому оздоровлению Волги. В результате ожидается сокращение объема сброса загрязненных сточных вод на 10,5 млн куб. м./год. Проект реализуется полностью за счет собственных средств ПАО "КуйбышевАзот", инвестиции составляют 1,4 млрд руб.

Предприятие активно участвует в лесовосстановлении — высажено 210 150 тыс. деревьев, уход за которыми финансируется в течение трех лет.

Благотворительность, социальные инвестиции всегда являются важной составляющей деятельности ПАО "КуйбышевАзот". Компания обеспечивает работникам высокий уровень социальной защищенности, гарантированной одним из лучших коллективных договоров в регионе. Объекты предприятия — база отдыха, санаторий-профилакторий, крупнейший яхтенный порт в Поволжье, востребованы работниками и повышают туристический потенциал Тольятти и региона.