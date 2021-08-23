Прокуратура Самарской области проверит действия местной администрации в связи с пожаром в Борском районе

Прокурор Самарской области Сергей Бережицкий работает в Борском районе на месте крупного пожара.

Напомним, пожар начался 21 августа с пала травы около с. Гвардейцы. В результате в с. Гвардейцы сгорели 14 частных домов, также в населенном пункте Немчанка огонь уничтожил 16 домовладений. Позже неконтролируемый пожар перекинулся на территорию национального парка "Бузулукский бор".

Сотрудники прокуратуры оценят действия органов местного самоуправления по предупреждению ЧС и по ликвидации последствий пожара.

По данным источника Волга Ньюс, основной версией возникновения пожара считается пал травы. Пока никто не задержан.