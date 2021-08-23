Площадь активного горения в Бузулукском бору сократили до 20 га

В понедельник, 23 августа, на территории национального парка "Бузулукский Бор" площадь активного горения удалось сократить до 20 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В чрезвычайной службе также уточнили, что снята угроза распространения огня на с. Борское. При этом спасатели продолжают дежурство в районе населенного пункта на случай возникновения нового верхового пожара из-за возможных порывов ветра.
Напомним, пожар начался 21 августа около с. Гвардейцы. В результате в Гвардейцах сгорели 14 домов, а в населенном пункте Немчанка — 16 домовладений. Позже пожар перекинулся на территорию нацпарка "Бузулукский бор".
К тушению пожара привлечены три пожарных поезда, два вертолета Ми-8, совершено 33 сброса воды. 24 августа ожидается прибытие самолета Бе-200ЧС МЧС России для защиты населенных пунктов.
В тушении пожара участвуют 696 человек, 183 единиц техники, в том числе от МЧС России 259 человек, 38 единиц техники.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся