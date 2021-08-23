Площадь активного горения в Бузулукском бору сократили до 20 га

В понедельник, 23 августа, на территории национального парка "Бузулукский Бор" площадь активного горения удалось сократить до 20 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайной службе также уточнили, что снята угроза распространения огня на с. Борское. При этом спасатели продолжают дежурство в районе населенного пункта на случай возникновения нового верхового пожара из-за возможных порывов ветра.

Напомним, пожар начался 21 августа около с. Гвардейцы. В результате в Гвардейцах сгорели 14 домов, а в населенном пункте Немчанка — 16 домовладений. Позже пожар перекинулся на территорию нацпарка "Бузулукский бор".

К тушению пожара привлечены три пожарных поезда, два вертолета Ми-8, совершено 33 сброса воды. 24 августа ожидается прибытие самолета Бе-200ЧС МЧС России для защиты населенных пунктов.

В тушении пожара участвуют 696 человек, 183 единиц техники, в том числе от МЧС России 259 человек, 38 единиц техники.