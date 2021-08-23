Олег Бойко о пожаре в Борском районе: "Угроза населенному пункту Борское снята"

В понедельник, 23 августа, по данным на 17:26, продолжается тушение пожара в Борском районе Самарской области.

В тушении пожара задействовано 626 человек, 183 единицы техники. Об этом сообщил с места происшествия начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

По словам Олега Бойко, сейчас работает два воздушных судна МИ-8. Завтра ожидается прибытие самолета Бе-200, который будет защищать населенные пункты.

"Сегодня до 14:00 наблюдались благоприятные условия, что позволило сократить площадь активного горения до 20 га. Угроза населенному пункту Борское снята. Однако силы и средства, выставленные для защиты населенного пункта, продолжают свое дежурство", - отметил Олег Бойко.