Олег Бойко о пожаре в Борском районе: "Угроза населенному пункту Борское снята"

В понедельник, 23 августа, по данным на 17:26, продолжается тушение пожара в Борском районе Самарской области.
В тушении пожара задействовано 626 человек, 183 единицы техники. Об этом сообщил с места происшествия начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
По словам Олега Бойко, сейчас работает два воздушных судна МИ-8. Завтра ожидается прибытие самолета Бе-200, который будет защищать населенные пункты.
"Сегодня до 14:00 наблюдались благоприятные условия, что позволило сократить площадь активного горения до 20 га. Угроза населенному пункту Борское снята. Однако силы и средства, выставленные для защиты населенного пункта, продолжают свое дежурство", - отметил Олег Бойко.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся