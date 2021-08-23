Татьяна Мрдуляш: "Рисков невыполнения показателей по строительству и реконструкции объектов культуры нет"

Кабинет министров Самарской области обсудил исполнение нацпроекта "Культура", прежде всего вопросы реконструкции, строительства и оснащения объектов культуры.
Татьяна Мрдуляш рассказала, в рамках нацпроекта в Самарской области в 2021 г. ведется капремонт 10 зданий сельских домов культуры и четырех зданий детских школ искусств. полностью завершены работы в двух домах культуры — СДК с. Масленниково в Хворостянском районе и РДК "Дружба" в с. Сергиевск, а также в Детской школе искусств с. Подбельск.
Кроме того, идет капитальное строительство новых объектов: домов культуры в с. Тимашево (Кинель-Черкасский район) и в пос. Глушицкий (Большечерниговский район).
В 2021 г. в Самарской области создадут еще шесть модельных библиотек: в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. А новый виртуальный концертный зал в Кинеле, работа над которым шла в этом году, уже открыт.
"Рисков невыполнения показателей по строительству и реконструкции объектов культуры нет", — доложила министр.
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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.