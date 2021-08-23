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Облправительство Власть и политика

Татьяна Мрдуляш: "Рисков невыполнения показателей по строительству и реконструкции объектов культуры нет"

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Кабинет министров Самарской области обсудил исполнение нацпроекта "Культура", прежде всего вопросы реконструкции, строительства и оснащения объектов культуры.

Татьяна Мрдуляш рассказала, в рамках нацпроекта в Самарской области в 2021 г. ведется капремонт 10 зданий сельских домов культуры и четырех зданий детских школ искусств. полностью завершены работы в двух домах культуры — СДК с. Масленниково в Хворостянском районе и РДК "Дружба" в с. Сергиевск, а также в Детской школе искусств с. Подбельск.

Кроме того, идет капитальное строительство новых объектов: домов культуры в с. Тимашево (Кинель-Черкасский район) и в пос. Глушицкий (Большечерниговский район).

В 2021 г. в Самарской области создадут еще шесть модельных библиотек: в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. А новый виртуальный концертный зал в Кинеле, работа над которым шла в этом году, уже открыт.

"Рисков невыполнения показателей по строительству и реконструкции объектов культуры нет", — доложила министр.

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