Цифровая трансформация судебной системы в Самарской области идет полным ходом

На оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили вопрос о статусе реализации регионального проекта "Цифровая экономика".
Одна из задач департамента информационных технологий и связи региона - содействие цифровой трансформации судебной системы.
Руководитель службы мировых судей Олег Круглов сообщил, что сейчас все 23 здания мировых судов Самарской области уже подключены к скоростному интернету. Решаются вопросы создания защищенной сети передачи данных на участках мировых судей для включения их в единое информационное пространство ГАС "Правосудие". Это позволит обеспечить доступ судебных участков мировых судей Самарской области к сервису "Электронное правосудие", а значит, позволит подавать в суды общей юрисдикции процессуальные документы в электронном виде.
Важным этапом работы станет подключение к сервису ГАС "Правосудие", обеспечивающему межведомственное электронное взаимодействие с ФССП России. Работы идут по графику, их планируют завершить в ноябре-декабре 2021 года.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.