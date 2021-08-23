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Облправительство Власть и политика

Цифровая трансформация судебной системы в Самарской области идет полным ходом

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили вопрос о статусе реализации регионального проекта "Цифровая экономика".

Одна из задач департамента информационных технологий и связи региона - содействие цифровой трансформации судебной системы.

Руководитель службы мировых судей Олег Круглов сообщил, что сейчас все 23 здания мировых судов Самарской области уже подключены к скоростному интернету. Решаются вопросы создания защищенной сети передачи данных на участках мировых судей для включения их в единое информационное пространство ГАС "Правосудие". Это позволит обеспечить доступ судебных участков мировых судей Самарской области к сервису "Электронное правосудие", а значит, позволит подавать в суды общей юрисдикции процессуальные документы в электронном виде.

Важным этапом работы станет подключение к сервису ГАС "Правосудие", обеспечивающему межведомственное электронное взаимодействие с ФССП России. Работы идут по графику, их планируют завершить в ноябре-декабре 2021 года.

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