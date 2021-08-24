Воспитанник "Крыльев" Арсен Захарян выступит за сборную России

Уроженец Самары и воспитанник клуба "Крылья Советов" Арсен Захарян вошел в итоговый состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022.
Сейчас полузащитник выступает за московское "Динамо". Всего в заявку вошли 29 футболистов, сообщает РФС.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?