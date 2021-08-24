Внимание самарцев привлек ролик в соцсетях со стрельбой в ресторане

Во вторник, 24 августа, в соцсетях появился ролик, запечатлевший инцидент со стрельбой в ресторане на ул. Некрасовской в Самаре.

На нечеткой видеозаписи просматривается, как один из трех отдыхавших за столиком мужчин, вероятно, во время словесного конфликта выхватил предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в собеседника, сидевшего напротив, а потом начал угрожать сидевшему рядом мужчине, затем оттолкнул его и направился к выходу. К тому моменту некоторые посетители тоже поспешили выйти. На этом запись заканчивается.

Как развивались дальнейшие события, не известно.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, ведется проверка по факту сообщения из больницы, куда доставили 30-летнего жителя Самары с травмой головы.