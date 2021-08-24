Полицейские в Самарской области задержали подозреваемого в краже музыкального центра

В Приволжском районе Самарской области возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ) в отношении 22-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, ранее 33-летний мужчина сообщил о том, что у него украли музыкальный центр.

Полицейские не обнаружили следов взлома, зато нашли в канаве у дома спрятанный музыкальный центр, который опознал заявитель. По подозрению в краже задержали неоднократно судимого 22-летнего местного жителя, которого в день совершения преступления соседи видели возле дома потерпевшего.

Задержанный признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Он рассказал, что пьяным возвращался с Волги и решил совершить кражу. Для этого парень перелез через забор и через приоткрытое окно в комнате забрался в дом. Похищенное он спрятал в канаве напротив дома, чтобы забрать позже.