Самарца будут судить за получение поддельной справки об окончании автошколы

Прокуратура Кировского района Самары утвердила местному жителю обвинение по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка в целях использования поддельного документа"). Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, мужчина приобрел у неизвестного поддельное свидетельство об обучении в автошколе. Он предоставил документ в РЭО ГИБДД УМВД России по Самаре, чтобы сдать экзамен. Осенью 2020 г. обвиняемый получил права, категории "А" и подкатегории "А-1".

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.