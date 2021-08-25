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Преступления Происшествия

Самарец перевел мошенникам деньги, поверив, что на его имя пытаются незаконно оформить кредит

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 28-летний инженер одного из ООО перевел 95 тыс. руб. мошенникам, представившимся сначала сотрудниками кредитной организации, а затем и правоохранительных органов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Он поверил, что на его имя пытаются незаконно оформить кредит. По совету "специалистов" молодой человек перевел всю имеющуюся наличность на резервный счет, указанный злоумышленниками.

Житель Самары знал о существующих схемах обмана, но все равно стал потерпевшим. По его заявлению возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие.

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