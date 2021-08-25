Ликвидировано открытое горение на пожаре в Кинельском районе

В среду, 25 августа, в 0:25 зафиксирована ликвидация открытого горения на пожаре в Кинельском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что о вторник, 24 августа, произошло возгорание сухой травы в районе железнодорожной станции "1144 километр" в Кинельском районе. Информация о пожаре поступила в 9:57.
Прибывшие на место вызова пожарные установили, что там горит сухая трава и камыш. Площадь активного горения составляла 3 га. Существовала угроза перехода огня на три населенных пункта: город Кинель, села Язевка и Угорье.
К тушению пожара сначала было привлечено 98 человек, 38 единиц техники. Дополнительно привлечен самолет ИлЛ-76 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России и два пожарных поезда.
В региональном управлении МЧС России в 21:35 отметили, что угроза населенным пунктам снята.
В 22:15 пожар в Кинельском районе был локализован, и в 00:25 объявлена ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет.
В среду 25 августа в ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что всего к тушению привлекалось 136 человек, которыми использовалось 35 единиц техники.
А в данный момент на месте пожара работают 12 человек, используется три единицы техники.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся