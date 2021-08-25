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Пожары Происшествия

Ликвидировано открытое горение на пожаре в Кинельском районе

КИНЕЛЬ. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 августа, в 0:25 зафиксирована ликвидация открытого горения на пожаре в Кинельском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что о вторник, 24 августа, произошло возгорание сухой травы в районе железнодорожной станции "1144 километр" в Кинельском районе. Информация о пожаре поступила в 9:57.

Прибывшие на место вызова пожарные установили, что там горит сухая трава и камыш. Площадь активного горения составляла 3 га. Существовала угроза перехода огня на три населенных пункта: город Кинель, села Язевка и Угорье.

К тушению пожара сначала было привлечено 98 человек, 38 единиц техники. Дополнительно привлечен самолет ИлЛ-76 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России и два пожарных поезда.

В региональном управлении МЧС России в 21:35 отметили, что угроза населенным пунктам снята.

В 22:15 пожар в Кинельском районе был локализован, и в 00:25 объявлена ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет.

В среду 25 августа в ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что всего к тушению привлекалось 136 человек, которыми использовалось 35 единиц техники.

А в данный момент на месте пожара работают 12 человек, используется три единицы техники.

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