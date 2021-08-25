Самарский таксист списал деньги с забытого в салоне авто телефона и попал под уголовное дело

Самарцу предъявлено обвинение в совершении кражи телефона и денег с банковской карты. Злоумышленником оказался 27-летний таксист. Общая сумма причиненного ущерба составила 16 000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В апреле 2021 г. в полицию Самары обратился 40-летний мужчина, заявивший о пропаже мобильного телефона и незаконном списании денег с банковской карты. Мужчина сообщил, что вечером он находился в п. Советы в гостях у приятеля. Около 20:00 часов вечера решил воспользоваться услугами такси. Оказавшись дома, обнаружил пропажу мобильного устройства. Со слов потерпевшего, спустя несколько дней он воспользовался сервисом интернет-банкинга и обнаружил в личном кабинете несанкционированное списание 8000 рублей с кредитной карты.
Правоохранители изучили выписку по банковскому счету заявителя и выяснили, что деньги были переведены на чужую банковскую карту. Личность женщины, в чьем пользовании находилась карта, полицейские установили. Из ее показаний стало известно, что в ночное время в цветочный павильон, в котором она работает продавцом, под предлогом приобретения букета зашел молодой человек. Однако во время общения он пояснил, что забыл свою банковскую карту дома. Он договорился с женщиной, что переведет на ее счет деньги, а она ему отдаст данную сумму наличными за вычетом стоимости букета. Женщина откликнулась на просьбу о помощи и после осуществления банковского перевода отдала посетителю деньги. В ходе дальнейшей работы выяснилось, что приметы клиента цветочного магазина и таксиста, который подвозил потерпевшего в день пропажи его имущества, совпадают.
Правоохранителям удалось установить личность и местонахождение мужчины — им оказался ранее не судимый 27-летний самарец. Он не стал отрицать своей причастности к хищению имущества клиента и пояснил, что после выполнения очередного заказа обнаружил на заднем сиденье чужой мобильный телефон. Так как средство связи оказалось незаблокированным, у него возник умысел на хищение денежных средств с привязанной банковской карты. После совершения задуманного мобильное устройство и приобретенный в цветочном павильоне букет он выбросил в мусорный контейнер.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража и кража с банковского счета". Оно направлено в суд.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?