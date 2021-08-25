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Преступления Происшествия

Самарский таксист списал деньги с забытого в салоне авто телефона и попал под уголовное дело

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцу предъявлено обвинение в совершении кражи телефона и денег с банковской карты. Злоумышленником оказался 27-летний таксист. Общая сумма причиненного ущерба составила 16 000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В апреле 2021 г. в полицию Самары обратился 40-летний мужчина, заявивший о пропаже мобильного телефона и незаконном списании денег с банковской карты. Мужчина сообщил, что вечером он находился в п. Советы в гостях у приятеля. Около 20:00 часов вечера решил воспользоваться услугами такси. Оказавшись дома, обнаружил пропажу мобильного устройства. Со слов потерпевшего, спустя несколько дней он воспользовался сервисом интернет-банкинга и обнаружил в личном кабинете несанкционированное списание 8000 рублей с кредитной карты.

Правоохранители изучили выписку по банковскому счету заявителя и выяснили, что деньги были переведены на чужую банковскую карту. Личность женщины, в чьем пользовании находилась карта, полицейские установили. Из ее показаний стало известно, что в ночное время в цветочный павильон, в котором она работает продавцом, под предлогом приобретения букета зашел молодой человек. Однако во время общения он пояснил, что забыл свою банковскую карту дома. Он договорился с женщиной, что переведет на ее счет деньги, а она ему отдаст данную сумму наличными за вычетом стоимости букета. Женщина откликнулась на просьбу о помощи и после осуществления банковского перевода отдала посетителю деньги. В ходе дальнейшей работы выяснилось, что приметы клиента цветочного магазина и таксиста, который подвозил потерпевшего в день пропажи его имущества, совпадают.

Правоохранителям удалось установить личность и местонахождение мужчины — им оказался ранее не судимый 27-летний самарец. Он не стал отрицать своей причастности к хищению имущества клиента и пояснил, что после выполнения очередного заказа обнаружил на заднем сиденье чужой мобильный телефон. Так как средство связи оказалось незаблокированным, у него возник умысел на хищение денежных средств с привязанной банковской карты. После совершения задуманного мобильное устройство и приобретенный в цветочном павильоне букет он выбросил в мусорный контейнер.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража и кража с банковского счета". Оно направлено в суд.

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