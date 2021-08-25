Самарца подозревают в убийстве знакомой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.