На строительство надземного пешеходного перехода на Московском шоссе выделили более 200 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который построит надземный пешеходный переход на 16-м км Московского шоссе в Самаре. Начальная цена контракта составляет 208 млн рублей.

Средства будут освоены в течение двух лет. Работы планируется завершить до 1 октября 2022 года. В качестве источника финансирования указаны средства областной казны.

Победитель торгов должен будет возвести переход длиной 121,7 м с шириной пешеходной зоны в 4,25 м. Площадь благоустройства, согласно техническому заданию, составит более 7 тыс. м2.