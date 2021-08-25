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Государство и Бизнес Экономическая политика

Разработки Самарской области вошли в число лучших проектов интенсива "Архипелаг 2121"

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область успешно презентовала свои инновационные разработки на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2121". Организатором события стало Агентство стратегических инициатив по поручению Президента РФ Владимира Путина. Главная цель интенсива — создание в регионах новых молодежных инновационных команд, развитие технологических проектов по ключевым направлениям социально-экономического развития и увеличение объема технологического бизнеса.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Интенсив проводился в несколько тактов, заключительный прошел в Великом Новгороде с 21 июля по 10 августа. Мероприятия прошли в гибридном онлайн — и офлайн-формате. Всего в "Архипелаге 2021" приняли участие представители более 900 компаний-стартапов, почти 10 тысяч человек из 80 городов, в том числе и из нашего региона.

Проекты Самарской области были высоко оценены экспертами "Архипелага-2121". В частности, проект "ТурбоМедТех" победил в номинациях "Регион ХелсНет" и "Регион Нейронет" и вошел в топ-3 проектов трека "Региональное технологическое развитие". Его презентовали представители СамГМУ, Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева, регионального министерства экономического развития и ПАО "ОДК-Кузнецов".

Разработка касается сервисного развития для сверхбыстрой разработки и выведения медицинских изделий на рынок.

"В регионе сложилась замкнутая инновационная экосреда "медтеха" во главе с СамГМУ, функционирует научно-производственный технопарк, клиники, регистрационная служба — все элементы, которые нужны для быстрой разработки и вывода новых продуктов на рынок, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Это позволяет практически в три раза быстрее проводить апробацию, проверять гипотезы, разрабатывать изделие, регистрировать его и представлять конечному потребителю. Благодаря выстроенной системе процесс сокращается с 8 до 2,5 лет. "ТурбоМедТех" стал одним из трех проектов региона, отмеченных на "Архипелаге-2121" и получил поддержку Университета национальной технологической инициативы 20.35 в рамках развития новых форматов образования в российских вузах. Мы гордимся разработками наших инноваторов и тем, что они получили высокие оценки и поддержку федеральных экспертов", — добавил министр.

Еще одним проектом, вошедшим в число лучших, стал "Беспилотный логистический коридор в Самарской области", разработанный компанией АО "СМАРТС". Ему было присвоено третье место трека "Цифровые города. Клик". Важно, что разработка компании соответствует проекту-маяку "Беспилотные логистические коридоры", который будет апробирован на трассе М-11. Благодаря этому, Самарская область может выступить в качестве пилотного региона для проведения испытаний беспилотников.

В номинации "Территория рационализаторов" победила команда самарского предприятия ПАО "ОДК-Кузнецов" с проектом создания Точки кипения "Hi-Тech". Она откроется предприятием до конца 2021 года и ее работа будет направлена на формирование и апробацию рационализаторских предложений, 3D-моделирование, предложений по оптимизации операционной деятельности.

По итогам "Архипелага 2121" представлен обновленный образ будущего страны на ближайшие 100 лет, разработаны новые механизмы развития университетов и городов. Как отметила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, АСИ планирует взять в проработку 200 проектов участников интенсива для их дальнейшего тиражирования и масштабирования.

Гид потребителя

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