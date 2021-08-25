До октября на новой развязке в Тольятти восстановят дорожное полотно

До середины сентября 2021 г. специалисты подрядной организации восстановят слои покрытия на левом путепроводе строящейся развязки на 974 км М-5 "Урал" в Тольятти и улучшат плавность сопряжения конструктивных элементов деформационных швов с покрытием проезжей части.

В октябре этого года аналогичные виды работ будут выполнены и на правом путепроводе. Важно, что все перечисленные мероприятия подрядчик реализует за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

В настоящее время движение по искусственному сооружению обеспечено в объеме, достаточном для пропуска транзитных транспортных средств в обоих направлениях.