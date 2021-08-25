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Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов: "Мы подготовили площадку для создания круглогодичного курорта в Сызрани"

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 августа, в ходе рабочей поездки в Сызрань, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил историко-туристические, гостинично-развлекательные городские объекты. Министр прошёл пешком почти всю главную улицу исторической части Сызрани — улицу Советскую, посетил Кафедральный собор, Сызранский Кремль и обновлённую набережную.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В этот же день в Сызрани состоялась вторая стратегическая сессия и презентация проектов, направленных на развитие отраслевого туристического бизнеса.

Инициатором серии этих мероприятий выступил Дмитрий Богданов. На площадке гостинично-развлекательного комплекса "Каскад" участники, в число которых вошли местные предприниматели и городские активисты, сначала работали в группах, разрабатывая концепцию конкретных туристических продуктов, потенциально востребованных у гостей города.

"Туризм прирастает каждый год как в целом по Самарской области, так и особенно мы это замечаем в Сызрани. Здесь проводится большое количество мероприятий по реконструкции исторической части города, улицы Советской, набережной, обновляется отельная сеть. Рядом с Сызранью расположено много объектов для показа и посещения туристами: глэмпинги, уникальные природные места. Мы подготовили площадку для реализации крупного инвестиционного проекта "Волжская сказка", сейчас привлекаем инвестора. Планируем, что это будет круглогодичный курорт: с горнолыжными трассами для отдыха в зимний период, водным комплексом для летних месяцев, — рассказал о планах Дмитрий Богданов. — Недавно мы запустили многомесячную программу, в этот раз вместе с бизнесом и экспертами делаем некую сборку идей. Мы собрали предпринимателей из Самары, Тольятти, самых опытных профессионалов в сфере туризма, чтобы выработать поэтапный план мегапроекта "Сызрань туристическая" и видим в этом достаточно серьезный потенциал для дополнительного развития города", — добавил министр.

Вечером состоялась презентация проектов, на которых экспертная комиссия высказывала свои рекомендации по дальнейшей проработке идей. В число экспертов вошли туроператоры, представители туристических агентств, областного правительства и городской администрации.

Участники предлагали строить глэмпинги (небольшие, комфортные кемпинг-отели на природе), горнолыжный комплекс, проводить гастрономические фестивали, организовывать туры одного дня в Сызрань и др.

"Если летом у нас есть туристический поток, то зимой его нет совершенно. Мы предлагаем рассмотреть вопрос создания в Сызрани горнолыжного комплекса, начинать нужно с подъемника и лыжных трасс. Мы предлагаем сделать этот комплекс культурно-историческое место, расположив его рядом с пещерами, Благовещенским монастырем. Здесь же можно организовать парк Юрского периода", — предложила исполнительный директор Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сызрани Нина Енщикова.

Стратегическая сессия объединила более 70 участников, модераторов школы Сколково и модераторов из числа местных предпринимателей, которых областное минэкономразвития готовило специально для этого проекта. Впереди — еще две сессии, образовательная и аналитическая, в ходе которых наработки участников будут "упакованы" в полноценные туристические продукты.

Гид потребителя

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