В Жигулевске мужчина угнал автомобиль и протаранил на нем три машины

В полицию Жигулевска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в поселке Яблоневый овраг: водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и повредил три транспортных средства: Volvo, Chevrolet и ВАЗ.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили, что 28-летний мужчина, находившийся за рулем, не является собственником автомобиля и не имеет права управления транспортными средствами, так как не получал водительское удостоверение. Правоохранители предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.
В ходе опроса водителя сотрудники полиции выяснили, что мужчина работает разнорабочим в одной из организаций города. Ночью подозреваемый пришел на работу пообщаться с диспетчером, а когда последний отлучился, он взял ключи от служебного автомобиля в ящике стола и решил съездить по своим личным делам. В пути следования не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными автомобилями.
По данным правоохранителей, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В отношении нарушителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), и составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения решением суда водителю назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.
В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.
Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?