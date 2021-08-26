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Преступления Происшествия

В Жигулевске мужчина угнал автомобиль и протаранил на нем три машины

ЖИГУЛЕВСК. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Жигулевска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в поселке Яблоневый овраг: водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и повредил три транспортных средства: Volvo, Chevrolet и ВАЗ.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили, что 28-летний мужчина, находившийся за рулем, не является собственником автомобиля и не имеет права управления транспортными средствами, так как не получал водительское удостоверение. Правоохранители предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

В ходе опроса водителя сотрудники полиции выяснили, что мужчина работает разнорабочим в одной из организаций города. Ночью подозреваемый пришел на работу пообщаться с диспетчером, а когда последний отлучился, он взял ключи от служебного автомобиля в ящике стола и решил съездить по своим личным делам. В пути следования не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными автомобилями.

По данным правоохранителей, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В отношении нарушителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), и составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения решением суда водителю назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", возбуждено уголовное дело. 

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