"Крылья Советов" подписали нидерландского защитника Гленна Бейла

Нидерландский крайний защитник Гленн Бейл перешел в "Крылья Советов". Контракт с командой заключен на три года.

За самарцев Гленн будет выступать под номером 23.

Последним клубом футболиста был "Эммен", в составе которого он выступал с 2017 года. За это время в команде он провел 129 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.

26-летний Гленн Бейл родился в городке Стадсканал, он является воспитанником "Гронингена".

"Мы заключили соглашение с очень квалифицированным футболистом. Гленн Бейл — яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей. Эти качества пригодятся "Крыльям", я рад, что нам удалось прийти к соглашению в результате долгих переговоров", — отметил спортивный директор Сергей Корниленко.

Гленн Бейл — первый игрок из Нидерландов в "Крыльях Советов".