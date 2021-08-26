16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" подписали нидерландского защитника Гленна Бейла Воспитанник "Крыльев" Арсен Захарян выступит за сборную России "Акрон" уступил "Оренбургу" "Крылья Советов" обыграли "Сочи" В ближайших турах руководить "Акроном" будет Игорь Пикущак

Футбол Спорт

"Крылья Советов" подписали нидерландского защитника Гленна Бейла

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нидерландский крайний защитник Гленн Бейл перешел в "Крылья Советов". Контракт с командой заключен на три года.

За самарцев Гленн будет выступать под номером 23.

Последним клубом футболиста был "Эммен", в составе которого он выступал с 2017 года. За это время в команде он провел 129 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.

26-летний Гленн Бейл родился в городке Стадсканал, он является воспитанником "Гронингена".

"Мы заключили соглашение с очень квалифицированным футболистом. Гленн Бейл — яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей. Эти качества пригодятся "Крыльям", я рад, что нам удалось прийти к соглашению в результате долгих переговоров", — отметил спортивный директор Сергей Корниленко.

Гленн Бейл — первый игрок из Нидерландов в "Крыльях Советов".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5