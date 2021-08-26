"Крылья Советов" подписали нидерландского защитника Гленна Бейла

Нидерландский крайний защитник Гленн Бейл перешел в "Крылья Советов". Контракт с командой заключен на три года.
За самарцев Гленн будет выступать под номером 23.
Последним клубом футболиста был "Эммен", в составе которого он выступал с 2017 года. За это время в команде он провел 129 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.
26-летний Гленн Бейл родился в городке Стадсканал, он является воспитанником "Гронингена".
"Мы заключили соглашение с очень квалифицированным футболистом. Гленн Бейл — яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей. Эти качества пригодятся "Крыльям", я рад, что нам удалось прийти к соглашению в результате долгих переговоров", — отметил спортивный директор Сергей Корниленко.
Гленн Бейл — первый игрок из Нидерландов в "Крыльях Советов".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?