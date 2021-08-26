16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вынесен приговор бывшему директору "Санаторий Поволжье" В Жигулевске мужчина угнал автомобиль и протаранил на нем три машины Обдсуд оставил без изменений постановление об аресте прокурора Сызрани Вадима Федорина По факту отравления детей в тольяттинском бассейне возбудили уголовное дело Самарца подозревают в убийстве знакомой

Преступления Происшествия

В Самаре вынесен приговор бывшему директору "Санаторий Поволжье"

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 91
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудниками УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего директора ГБУ СО "Санаторий Поволжье" Владимира Моргунова, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что в период с января 2015 г. по июль 2018 г. Моргунов В.Л., использовал денежные средства ГБУ в личных целях, — отметили в УФСБ России по Самарской области, — При этом расходы проводились через бухгалтерию указанного учреждения. Кроме того, дополнительно установлены факты отчуждения дорогостоящего имущества ГБУ по заниженной стоимости в интересах аффилированного Моргунову В.Л. лица. Таким образом, своими действиями Моргунов В.Л. нанес ущерб бюджету Самарской области на сумму более 4 млн рублей".

В апреле 2019 г. на основании полученных материалов Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области в отношении Моргунова были возбуждены три уголовных дела о превышении полномочий по ч.1 ст. 286 УК РФ. Впоследствии материалы были объединены в единое производство.

"31 июля 2021 г. решением Октябрьского районного суда Самары фигурант дела признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с запретом занимать должности на государственной службе сроком на 2 года", — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

Дрессировщик крокодилов Самара 08 июля 2021 09:20 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях

Ирина Бакланова 04 июля 2021 16:33 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5