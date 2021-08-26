В Самаре вынесен приговор бывшему директору "Санаторий Поволжье"

Сотрудниками УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего директора ГБУ СО "Санаторий Поволжье" Владимира Моргунова, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что в период с января 2015 г. по июль 2018 г. Моргунов В.Л., использовал денежные средства ГБУ в личных целях, — отметили в УФСБ России по Самарской области, — При этом расходы проводились через бухгалтерию указанного учреждения. Кроме того, дополнительно установлены факты отчуждения дорогостоящего имущества ГБУ по заниженной стоимости в интересах аффилированного Моргунову В.Л. лица. Таким образом, своими действиями Моргунов В.Л. нанес ущерб бюджету Самарской области на сумму более 4 млн рублей".

В апреле 2019 г. на основании полученных материалов Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области в отношении Моргунова были возбуждены три уголовных дела о превышении полномочий по ч.1 ст. 286 УК РФ. Впоследствии материалы были объединены в единое производство.

"31 июля 2021 г. решением Октябрьского районного суда Самары фигурант дела признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с запретом занимать должности на государственной службе сроком на 2 года", — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.