В Самаре будут судить мужчину, забравшего чужие деньги из банкомата

В Промышленный районный суд Самары направили уголовное дело 48-летнего местного жителя, обвиняемого в краже денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, женщина попросила мужа снять ей деньги. Мужчина зашел в банкомат на ул. Георгия Димитрова, ввел пин-код, но не дождался, пока аппарат выдаст деньги. Пока он обращался за помощью к сотруднику банка, кто-то забрал из банкомата наконец выданные 23 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали. Он рассказал, что увидел в лотке деньги, понял, что они принадлежат предыдущему клиенту банка, но решил оставить их себе. Более того, пострадавший спрашивал у злоумышленника, не видел ли тот деньги, которые у него не получилось забрать, но пожелавший присвоить чужое ответил отрицательно.