В Самаре горит деревянный дом на ул. Братьев Коростелевых

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В четверг, 26 августа, около 13:00 в Самаре загорелся двухэтажный деревянный жилой дом по ул. Братьев Коростелевых, 68, сообщает корреспондент Волга Ньюс, с места пожара.

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