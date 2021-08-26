"Самаратранснефть-терминал" вновь идет на мировую

ООО "Самаратранснефть-терминал" ("СТН-Т") вышло в суд с новым мировым соглашением. Компания подвинула сроки и очередность кредиторов при погашении долгов.

26 августа суд выслушал доводы участников мирового соглашения и отложил решение до 27 сентября. Последняя редакция предлагает разделить кредиторов на две группы. Первые — миноритарии — должны получить деньги с 2023 до 2030 года, остальные — с 2023 по 2037 год. Документ поддержали 93% кредиторов.

Кредитор ООО "ТЭС Стройснаб" снова выступил против соглашения. По словам представителя компании, должник не ведет производственную деятельность, сдает имущество в аренду ООО "Самаранефть-Сервис". Отметим, что основным владельцем последней выступает ГК "Петронефть", которая также является собственником ООО "Самаратранснефть-терминал". Как добавил представитель "ТЭС Стройснаб", "Самаранефть-Сервис" три года подряд работает в убыток и держится на плаву только засчет компенсационного финансирования. Кроме того, деятельность должника целиком зависит от компании "Ресурснефть", которая по плану должна отгружать нефть для переработки.

В ответ представитель мажоритарных кредиторов заметила, что в случае продолжения банкротства кредиторы могут рассчитывать максимум на 8% от суммы долга.

Напомним, ООО "Самаратранснефть-терминал" выступает оператором НПЗ, который находится около с. Николаевка в Волжском районе и входит в холдинг "Петронефть", создававшийся Романом Трушевым. Самарская компания уже более двух лет находится в процедуре банкротства. Сумма требований кредиторов составляет 37,7 млрд рублей.

"Самаратранснефть-терминал" неоднократно пыталась примириться с ними, но суд не утверждал мировое соглашение из-за длительной рассрочки. Миноритарные кредиторы опасались, что могут и не увидеть обещанных денег. Это учли в новой редакции, где миноритарии оказались в первых рядах по выплатам. В июле кассационная инстанция обязала самарский суд еще раз рассмотреть вопрос.