На железнодорожных переездах Самары прошла викторина на знание правил дорожного движения

Сегодня в рамках акции "Внимание, переезд!" на железнодорожных переездах в черте города Самара для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД. В качестве экзаменаторов выступили сотрудники Госавтоинспекции по Самарской области и Самарской дистанции пути.

Всего в мероприятии приняли участие более 50 водителей автотранспорта, все участники справились с заданием на отлично и не допустили ни одной ошибки при ответе на вопросы. От железнодорожников и сотрудников полиции автомобилисты получили сувениры с хэштегом "ЯсоблюдаюПДД".

Сотрудники Куйбышевской железной дороги уделяют особое внимание профилактике ДТП на переездах и призывают всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Не рискуйте своей жизнью и жизнями пассажиров автомобиля, поезда и работников железнодорожного транспорта. Будьте бдительны при пересечении железнодорожных путей, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Элементарная внимательность сохранит жизни.