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Транспорт Транспорт и связь

На железнодорожных переездах Самары прошла викторина на знание правил дорожного движения

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня в рамках акции "Внимание, переезд!" на железнодорожных переездах в черте города Самара для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД. В качестве экзаменаторов выступили сотрудники Госавтоинспекции по Самарской области и Самарской дистанции пути.

Фото: предоставлено КбшЖД

Всего в мероприятии приняли участие более 50 водителей автотранспорта, все участники справились с заданием на отлично и не допустили ни одной ошибки при ответе на вопросы. От железнодорожников и сотрудников полиции автомобилисты получили сувениры с хэштегом "ЯсоблюдаюПДД".

Сотрудники Куйбышевской железной дороги уделяют особое внимание профилактике ДТП на переездах и призывают всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Не рискуйте своей жизнью и жизнями пассажиров автомобиля, поезда и работников железнодорожного транспорта. Будьте бдительны при пересечении железнодорожных путей, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Элементарная внимательность сохранит жизни.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

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А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

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11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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