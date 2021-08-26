На железнодорожных переездах Самары прошла викторина на знание правил дорожного движения

Сегодня в рамках акции "Внимание, переезд!" на железнодорожных переездах в черте города Самара для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД. В качестве экзаменаторов выступили сотрудники Госавтоинспекции по Самарской области и Самарской дистанции пути.
Всего в мероприятии приняли участие более 50 водителей автотранспорта, все участники справились с заданием на отлично и не допустили ни одной ошибки при ответе на вопросы. От железнодорожников и сотрудников полиции автомобилисты получили сувениры с хэштегом "ЯсоблюдаюПДД".
Сотрудники Куйбышевской железной дороги уделяют особое внимание профилактике ДТП на переездах и призывают всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Не рискуйте своей жизнью и жизнями пассажиров автомобиля, поезда и работников железнодорожного транспорта. Будьте бдительны при пересечении железнодорожных путей, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Элементарная внимательность сохранит жизни.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.