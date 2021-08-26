"Крылья Советов" в меньшинстве обыграли "Уфу"

В четверг, 26 августа, "Крылья Советов" в гостях были сильнее "Уфы" - 2:1, сообщает сайт самарского клуба.
На 28-й минуте встречи Антон Зиньковский разыграл с Данилой Пруцевым штрафной и навесил к воротам, где Никита Чернов головой отправил мяч в сетку - 0:1. Через минуту самарцы удвоили преимущество: "Крылья" убежали в быструю атаку, и после удара Антона Зиньковского Максим Глушенков переправил мяч в сетку ворот "Уфы" - 0:2.
На 60-й минуте матча главный арбитр Владислав Безбородов после просмотра VAR показал Роману Ежову красную карточку и назначил пенальти, который реализовал Гамид Агаларов - 1:2.
Оставшись в меньшинстве, "Крылья" смогли удержать победный счет.
Следующий матч РПЛ "Крылья Советов" проведут в Москве с "Локомотивом". Игры 7 тура запланированы на 10-13 сентября.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?