16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" в меньшинстве обыграли "Уфу" "Крылья Советов" подписали нидерландского защитника Гленна Бейла Воспитанник "Крыльев" Арсен Захарян выступит за сборную России "Акрон" уступил "Оренбургу" "Крылья Советов" обыграли "Сочи"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" в меньшинстве обыграли "Уфу"

УФА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 26 августа, "Крылья Советов" в гостях были сильнее "Уфы" - 2:1, сообщает сайт самарского клуба.

Фото: www.kc-camapa.ru

На 28-й минуте встречи Антон Зиньковский разыграл с Данилой Пруцевым штрафной и навесил к воротам, где Никита Чернов головой отправил мяч в сетку - 0:1. Через минуту самарцы удвоили преимущество: "Крылья" убежали в быструю атаку, и после удара Антона Зиньковского Максим Глушенков переправил мяч в сетку ворот "Уфы" - 0:2.

На 60-й минуте матча главный арбитр Владислав Безбородов после просмотра VAR показал Роману Ежову красную карточку и назначил пенальти, который реализовал Гамид Агаларов - 1:2.

Оставшись в меньшинстве, "Крылья" смогли удержать победный счет.

Следующий матч РПЛ "Крылья Советов" проведут в Москве с "Локомотивом". Игры 7 тура запланированы на 10-13 сентября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5