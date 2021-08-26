Соцвыплаты должны быть защищены от взысканий

Президент России Владимир Путин отметил как одну из важнейших задач выстраивание именно целостной системы поддержки семей с детьми, чтобы она была понятной для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены: в сложной жизненной ситуации они могут рассчитывать на помощь государства. По его инициативе был введен ряд дополнительных мер социальной поддержки (ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, пособия для беременных женщин и другие.)

Также президент предложил закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Эти средства должны быть защищены. А взысканные средства — возвращены людям.

Руководитель управления по муниципальному району Красноярский ГКУ СО "Главное управление социальной защиты населения Северного округа" Галина Жукова считает эту инициативу очень своевременной: "Люди, которые получают меры соцподдержки, на самом деле страдали от того, что у них списывали средства в счет задолженности за кредиты, других задолженностей, иногда и без их ведома даже. Они приходят к нам и просят справки для судебных приставов — о том, что у них была списана задолженность с лицевого счета — с полученных ими мер соцподдержки, — чтобы им эти деньги вернули. Конечно, они нервничают. Таких обращений много. Поэтому инициатива президента — правильная и своевременная, я считаю, что для людей это благо".

Галина Жукова заметила, что люди понимают, что у них есть долги и их надо возвращать, но при всем этом меры соцподдержки назначаются, чтобы поддержать не только взрослых членов семьи, в первую очередь — детей.

"Думаю, однозначно все получатели социальных выплат будут рады реализации такой инициативы. Во-первых, это избавит людей от необходимости приходить за справками, чтобы потом вернуть эти выплаты. Каждый человек будет понимать, что положенные меры социальной поддержки он будет получать в положенное время и может на них рассчитывать", — прокомментировала она.





