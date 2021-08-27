Связавшись с мошенниками, программист из Тольятти вложила в "криптовалюту" 4 млн рублей

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Ведущий экономист одного из предприятий Тольятти — 32-летняя женщина, увидела рекламу "выгодного вложения" в одной из социальных сетей и вступила в личную переписку с мошенником.