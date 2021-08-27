В Тольятти собутыльница украла у женщины паспорт

В полицию Тольятти обратилась 37-летняя местная жительница, у которой был похищен паспорт, сообщает облГлавк.

В ходе расследования выяснилось, что заявительница в ходе распития спиртных напитков на лавочке возле подъезда познакомилась с женщиной и пригласила ее к себе в квартиру для продолжения застолья.

По словам потерпевшей, она уснула, а когда проснулась, то обнаружила пропажу документа.

Полицейские установили личность знакомой и задержали подозреваемую — ранее судимую за кражу местную 38-летнюю жительницу.

В ходе опроса женщина призналась в содеянном и пояснила, что, когда хозяйка квартиры уснула, она воспользовалась моментом и похитила паспорт, в дальнейшем запланировав воспользоваться документом, чтобы оформить кредит.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 Уголовного кодекса Российской Федерации "Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия".