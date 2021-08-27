В Тольятти собутыльница украла у женщины паспорт

В полицию Тольятти обратилась 37-летняя местная жительница, у которой был похищен паспорт, сообщает облГлавк.
В ходе расследования выяснилось, что заявительница в ходе распития спиртных напитков на лавочке возле подъезда познакомилась с женщиной и пригласила ее к себе в квартиру для продолжения застолья.
По словам потерпевшей, она уснула, а когда проснулась, то обнаружила пропажу документа.
Полицейские установили личность знакомой и задержали подозреваемую — ранее судимую за кражу местную 38-летнюю жительницу.
В ходе опроса женщина призналась в содеянном и пояснила, что, когда хозяйка квартиры уснула, она воспользовалась моментом и похитила паспорт, в дальнейшем запланировав воспользоваться документом, чтобы оформить кредит.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 Уголовного кодекса Российской Федерации "Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия".
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Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
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