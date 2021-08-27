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Баскетбол Спорт

В Самаре 28 августа стартует Samara open 2021

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 августа, с 9:30 в Самаре на площади Куйбышева стартуют матчи уже двенадцатого по счету турнира памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева - Samara open 2021.

Игры в категориях начнутся в следующем порядке:

9:30 Начало матчей в категориях Д2010/11, Ю2010/11, Д2008/09
10:30 Начало матчей в категориях Ю2008/09
12:00 Церемония открытия и "Матч всех звезд"
12:30 Начало матчей в категориях Ю2004/05, Ю2006/07, Д2004/05, Д2006/07
14:30 Конкурс трехочковых
15:00 Начало матчей в категориях М, Ж Elite, М Elite, ветераны
17:00 Конкурс бросков сверху

В категории Elite у мужчин в этот раз сыграют российские топ-команды: Inanomo, ЦОП СПб, ЦОП-Адмирал, БК "Самара" (двумя составами) и "Пес его знает".

Специальный музыкальный гость турнира — группа Comedoz.

Всем участникам турнира при себе необходимо представить документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении), полис ОМС и медицинское заключение о допуске к соревнованиям. 

 

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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