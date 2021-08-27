В Самаре 28 августа стартует Samara open 2021

В субботу, 28 августа, с 9:30 в Самаре на площади Куйбышева стартуют матчи уже двенадцатого по счету турнира памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева - Samara open 2021.
Игры в категориях начнутся в следующем порядке:
9:30 Начало матчей в категориях Д2010/11, Ю2010/11, Д2008/09
10:30 Начало матчей в категориях Ю2008/09
12:00 Церемония открытия и "Матч всех звезд"
12:30 Начало матчей в категориях Ю2004/05, Ю2006/07, Д2004/05, Д2006/07
14:30 Конкурс трехочковых
15:00 Начало матчей в категориях М, Ж Elite, М Elite, ветераны
17:00 Конкурс бросков сверху
В категории Elite у мужчин в этот раз сыграют российские топ-команды: Inanomo, ЦОП СПб, ЦОП-Адмирал, БК "Самара" (двумя составами) и "Пес его знает".
Специальный музыкальный гость турнира — группа Comedoz.
Всем участникам турнира при себе необходимо представить документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении), полис ОМС и медицинское заключение о допуске к соревнованиям.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.