Общественники взяли на контроль предоставление детских выплат

26 августа состоялась встреча актива региональной общественной организации "Союз женщин Самарской области" с руководителем областного министерства социально-демографической и семейной политики Мариной Антимоновой по обсуждению ситуации, связанной с изменениями подход в назначения ежемесячной денежной выплатой на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

На общественный контроль эту тему представительницам организации предложил взять на недавней встрече секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров.

С 1 июня 2020 г. — на 1 месяц раннее запланированного срока в Самарской области, как и в Российской Федерации, началась реализация ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Указом Президента России Владимира Владимировича Путина.

Право на данную выплату имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на детей (при обращении в 2020 г. — 10 814 руб., в 2021 г. — 10 979 руб.). Размер выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума на ребенка: в 2020 г. — 5357 руб., в 2021 г. размер составляет — 5500 рублей.

С начала реализации выплата предоставлена более чем 117 000 детей из более 97 тысяч семей. "Я благодарна Союзу женщин за их стремление разобраться в этом вопросе и оказать информационно-разъяснительную помощь среди населения на местах. Эта выплата новая, введена в прошлом году, а в нынешнем изменились подходы к ее назначению. В связи с этим некоторые граждане начали получать обоснованные отказы в праве на получения данного пособия. Надеюсь, что актив женщин поможет объяснить людям причины происходящего. У тех, кто продолжает получать выплату, вопросов нет. А среди тех, кому отказано, или тех людей, которые ранее получали, а теперь перестали, конечно, недовольство есть. Наша задача — разобраться, помочь им", — рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

"Мы как общественная организация готовы оказать содействие в вопросах контроля получения данной выплаты, наша задача в большей степени информационно-разъяснительная. Советы женщин есть в каждом районе региона. Мы будем рассказывать семьям с детьми в городах и селах, что необходимо для оформления пособия, какие документы, куда обращаться, а если у женщин возникают какие-то сложности или непонимание, конечно же, будем связываться с управлением соцзащиты и министерством, чтобы разобраться в конкретной ситуации", — комментирует председатель РОО "Союз женщин Самарской области" Наталья Идиятуллина.

С 1 апреля введены новые подходы к назначению данной выплаты: учитывается имущественная обеспеченность, правило "нулевого дохода", дифференцированный размер выплаты. Теперь размер варьируется от 5 500 руб. до 11 000 рублей.

50% величины прожиточного минимума для детей — это 5 500 руб., если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (10 979 руб.);

75% величины прожиточного минимума для детей (8 250 руб.) — если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (10 979 руб.);

100% величины прожиточного минимума для детей (11 000 руб.), если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75%величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (10 979 руб.).

При обращении до 31.12.2021 года ежемесячная денежная выплата будет произведена с 01.01.2021 года с учетом доплаты.

С 1 апреля 2021 г. применена новая технология оценки — это учет имущественных доходов, что позволяет реализовать принцип предоставления выплаты именно нуждающимся семьям. Стали учитываться не только доход, но и имущество семьи. У заявителя может быть недвижимость (квартира или квартиры, но не более 24 кв. метров на человека, при наличии нескольких квартир; дом или дома, но не более 40 кв. метров на человека, при наличии нескольких домов; нежилое строение, земельные участки, но не более 0,25 га общей площадью или 1 га в сельской местности; дача; гараж или машинное место) и транспортное средство (легковая машина, мотоцикл и др.). Если имеющееся имущество превышает установленную норму, то это является основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты, о чем заявитель уведомляется.

Кроме того, введено правило "нулевого дохода". Родители, у которых не было заработка, пенсии или стипендии на протяжении всего учетного периода (12 месяцев), могут получить выплату, только если для отсутствия дохода на протяжении всего года были объективные причины (например, уход за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; уход за гражданином с инвалидностью; обучение на очной форме для членов семьи моложе 23-х лет; срочная служба в армии прохождение лечения длительностью от 3-х месяцев; заявитель или члены семьи официально зарегистрированы в центре занятости). Период наличия таких причин в совокупности должен составлять не менее 10 месяцев.

Напомним, что это первая мера социальной поддержки, при которой от гражданина достаточно было подачи только заявления, без предоставления каких-либо документов, остальные сведения запрашивались органами социальной защиты населения в порядке межведомственного взаимодействия.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается гражданином в уполномоченный орган по месту жительства заявителя различными способами. Самым востребованным оказался дистанционный способ — в электронном виде через Единый портал государственных услуг (90%). Также можно подать через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или лично в управление социальной защиты населения по месту жительства.