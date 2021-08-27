Число самозанятых в Самарской области превысило 70 тысяч человек

О результатах официальной регистрации самозанятых за время действия в регионе специального налогового режима рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
"Сегодня в регионе зарегистрировано уже 70,7 тысяч самозанятых. Все больше людей выходит из теневого сектора, работают легально и активно используют возможности, создаваемые для них регионом: это и льготные займы Гарантийного фонда, и бизнес-консультации, и места для комфортной работы в коворкингах центров "Мой бизнес", и целые пакеты услуг для успешного старта, и ярмарки продукции наших ремесленников. Этот налоговый режим позволяет попробовать себя в качестве предпринимателя и на очень комфортных условиях работать не только с физическими лицами, но и с организациями. Узнать всю необходимую информацию о налоге на профессиональный доход и скачать приложение можно на сайте "Мой налог", - рассказал Дмитрий Богданов об условиях работы в качестве самозанятого.
Уже 18 сентября самозанятые региона смогут вновь представить широкой аудитории свою продукцию - плательщики налога на профессиональный доход, создающие сувенирную продукцию, товары для красоты и здорового образа жизни или продукты питания длительного срока годности, примут участие в осенней ярмарке. Такой формат поддержки самозанятых стал уже традиционным. Прием заявок на участие продлится до 8 сентября. Подать заявку можно на сайте mybiz63.ru.
"Я получил статус плательщика НПД в мае 2021 года. Этот шаг позволил заключить социальный контракт и получить средства на развитие бизнеса. Причем мы смогли воспользоваться этой мерой поддержки одними из первых в нашем районе", - рассказал основатель перепелиной фермы "Николина ферма" Александр Акимов.
"Я оформилась в качестве самозанятого специалиста, когда появился серьезный клиент, с которым необходимо было документально оформить наши трудовые отношения. Регистрация в качестве плательщика НПД на тот момент позволяла работать без страхов и рисков и упрощала наши договорные отношения. В целом, с получением данного статуса я чувствую себя увереннее в осуществлении профессиональной деятельности, так как, взяв на себя такой статус, я беру на себя ответственность перед клиентами за качество своей работы. Да и поддержка государства на этом этапе развития играет немаловажную роль. Многие вопросы мне удалось решить с помощью проекта "Мой бизнес 63", - рассказала руководитель психологической студии "Дети будущего" Татьяна Мясникова.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html