В Сызрани будут развивать речное сообщение по Волге

Об этом говорили участники совещания, в число которых вошли эксперты из сферы туризма, руководства речпортов Самары и Тольятти, а также представители областного правительства и компании РЖД. Встреча состоялась во вторник, 24 августа, во время рабочей поездки в Сызрань министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.
На встрече обсудили перспективы развития сызранского порта и организации пассажирских и грузовых перевозок по воде.
"Вместе с РЖД, портом Самары, Тольятти, Сызрани обсудили точки роста. Сегодня активно прирастают контейнерные перевозки, будем обсуждать развитие логистического бизнеса в Сызрани. Это еще один вектор развития города, который мы видим", — рассказал Дмитрий Богданов.
По результатам совещания был принят ряд значимых решений. В частности, просчитать экономику функционирования речпорта как в части пассажирских, так и грузовых перевозок. РЖД поручено сформировать предложения по формированию сборных грузов, в том числе контейнерного типа, с пунктом сбора и приема в районе Сызранской агломерации и учесть в данных предложениях возможную альтернативу автомобильным перевозкам по этим направлениям.
Появление возможности добраться до Сызрани не только по автомобильной или железной дороге, но и водным транспортом даст новый импульс развитию туристического потенциала города.
"Наша задача — в течение ближайших трех лет создать в Самарской области туристическо-рекреационный кластер с оборотом не менее 20 млрд рублей", — говорил в своем послании губернатор Дмитрий Азаров.
"Нам, конечно, хотелось бы, чтобы туристы "приходили" в город и по воде, и по железной дороге. Если РЖД уже готова доставлять нам туристов, то с речным сообщением еще нужно работать. Но нам уже сегодня есть что демонстрировать туристам, которых год от года становится только больше. Если в 2007 году мы принимали 76 тысяч людей, то сегодня эта цифра составляет 105 тысяч туристов в год. Однако, мы заинтересованы в еще больших показателях. Для этого мы благоустраиваем город, проводим мероприятия, создаем новые точки притяжения гостей", — отметил исполняющий обязанности главы Сызрани Анатолий Лукиенко.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.