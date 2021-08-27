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Транспорт Транспорт и связь

В Сызрани будут развивать речное сообщение по Волге

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Об этом говорили участники совещания, в число которых вошли эксперты из сферы туризма, руководства речпортов Самары и Тольятти, а также представители областного правительства и компании РЖД. Встреча состоялась во вторник, 24 августа, во время рабочей поездки в Сызрань министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

На встрече обсудили перспективы развития сызранского порта и организации пассажирских и грузовых перевозок по воде.

"Вместе с РЖД, портом Самары, Тольятти, Сызрани обсудили точки роста. Сегодня активно прирастают контейнерные перевозки, будем обсуждать развитие логистического бизнеса в Сызрани. Это еще один вектор развития города, который мы видим", — рассказал Дмитрий Богданов.

По результатам совещания был принят ряд значимых решений. В частности, просчитать экономику функционирования речпорта как в части пассажирских, так и грузовых перевозок. РЖД поручено сформировать предложения по формированию сборных грузов, в том числе контейнерного типа, с пунктом сбора и приема в районе Сызранской агломерации и учесть в данных предложениях возможную альтернативу автомобильным перевозкам по этим направлениям.

Появление возможности добраться до Сызрани не только по автомобильной или железной дороге, но и водным транспортом даст новый импульс развитию туристического потенциала города.

"Наша задача — в течение ближайших трех лет создать в Самарской области туристическо-рекреационный кластер с оборотом не менее 20 млрд рублей", — говорил в своем послании губернатор Дмитрий Азаров.

"Нам, конечно, хотелось бы, чтобы туристы "приходили" в город и по воде, и по железной дороге. Если РЖД уже готова доставлять нам туристов, то с речным сообщением еще нужно работать. Но нам уже сегодня есть что демонстрировать туристам, которых год от года становится только больше. Если в 2007 году мы принимали 76 тысяч людей, то сегодня эта цифра составляет 105 тысяч туристов в год. Однако, мы заинтересованы в еще больших показателях. Для этого мы благоустраиваем город, проводим мероприятия, создаем новые точки притяжения гостей", — отметил исполняющий обязанности главы Сызрани Анатолий Лукиенко.

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