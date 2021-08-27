Стадион "Волга" в Самаре был продан по заниженной вдвое цене

Экспертиза оценила стоимость стадиона "Волга" в Самаре в 433 млн руб., что почти вдвое больше цены, за которую объект ушел в собственность ООО "Стимул". Об этом стало известно в рамках банкротства ООО ФК "Юнит", конкурсный управляющий которого уже год пытается вернуть компании выведенное имущество.

Напомним, перед банкротством имущественный комплекс стадиона был включен в качестве вклада в уставный капитал ООО "Первая специализированная компания" ("ПСК"). Затем, спустя менее месяца, его продали за 240 млн руб. ООО "Стимул", принадлежащему бизнесмену Марсу Бахитову.

Волга Ньюс уже описывал схему, по которой, по мнению конкурсного управляющего Алексея Емельяненко, недвижимость была выведена из ООО ФК "Юнит". Стоит добавить, что "Стимул" купил спорткомплекс в ипотеку. Деньги занял у ныне банкротящегося Газбанка, и, по словам управляющего, до сих пор не вернул.

Примечательно, что 200 млн руб. были направлены продавцом на погашение двух кредитов Рината Гакилова и Рафаиля Абдрашитова, взятых в том же Газбанке. Гакилов являлся директором футбольного клуба, Абдрашитов - бывший бенефициар банка "Юнит", экс-советник предправления Регионального коммерческого банка. В состав совета директоров последнего входили также Гакилов и Бахитов.

Оставшиеся 40 млн руб., как стало известно на рассмотрении дела, "ПСК" в виде займа передала ФК "Юнит", откуда Гакилов перевел их в Газбанк. По данным налоговой, футбольный клуб от сделки ничего не выручил.

По мнению Алексея Емельяненко, "Стимул" является недобросовестным покупателем, и если вернуть стадион в конкурсную массу, "Юнит" выйдет из банкротства. Ведь у должника пока всего два кредитора, основным из которых выступает ФНС с суммой около 1,5 млн рублей.

Предложение погасить долги ФК "Юнит" представитель "Стимула" не принял. Напомним, что компания Бахитова строила амбициозные планы по застройке территории стадиона "Волга".