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Государство и Бизнес Экономическая политика

Меры поддержки и вопросы министру: Дмитрий Богданов встретился с представителями "Деловой России"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 августа, на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоялась встреча министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова и бизнес-сообщества. Организатором встречи выступило региональное отделение "Деловой России".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Членам общественной организации презентовали действующие инструменты развития предпринимательства и меры поддержки инвесторов. Дмитрия Богданов также ответил на вопросы участников встречи.

"Мы в разных форматах взаимодействуем с предпринимателями: начинающими, действующими, малыми и средними. В этот раз провели встречу с действующими предпринимателями, у которых есть планы на развитие, чтобы обсудить механизмы поддержки, новые проекты, изменения в законодательстве, которые, возможно, сдерживают и не дают развиваться. В условиях пандемии бизнес не останавливается, он просто требует дополнительного внимания, а с другой стороны — для него открываются новые возможности. И это мы также обсудили с нашими предпринимателями: как работать в пандемию, какой успешный бизнес люди в этих условиях выстраивают, как работают с удаленными системами и многое другое", — рассказал Дмитрий Богданов.

По словам министра, для бизнеса на разных этапах и в разных отраслях интересны разные механизмы поддержки. И задача таких встреч — познакомить предпринимательское сообщество с возможностями, которые готов предоставить регион.

Участники смогли задать министру интересующие их вопросы, рассказать о планах, поделиться проблемными ситуациями. Предприниматели спрашивали о вариантах привлечения инвестиций в свои проекты, льготном кредитовании, предоставлении земельных участков, возможностях государственно-частного партнерства.

Исполнительный директор семейной клиники "Косма" Сергей Космиров поинтересовался у Дмитрия Богданова имущественной поддержкой, а именно — площадками, которые могут арендовать представители малого и среднего бизнеса, в частности бизнеса в сфере медицины. Министр рассказал, что существует реестр имущества, которое предназначено для аренды субъектов МСП, такая информация содержится на сайте каждого муниципального образования. "По всем вопросам, за консультацией наших специалистов можно обратиться в центры "Мой бизнес", на сайт mybiz63.ru, а также позвонив по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63", — пояснил Дмитрий Богданов.

"Системность таких мероприятий уже стала хорошей традицией для бизнеса и областного минэкономразвития, большое количество участников и огромное количество вопросов подтверждает актуальность открытого диалога бизнеса и власти, — отметил по итогам встречи руководитель регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Хилов. — Поддержка бизнеса со стороны государства становится все более клиентоориентированной и постоянно "докручивается", а диалоги власти и предпринимателей помогают получить обратную связь. Большинство участников уже пользуются не одной, а несколькими программами поддержки одновременно. В первую очередь это финансовые инструменты Гарантийного фонда Самарской области и регионального Фонда развития промышленности. Услуги центра поддержки экспорта вышли на новый уровень и уже начали приносить реальные результаты в виде экспортных контрактов. Благодарим министерство и лично Дмитрия Богданова за реальную поддержку предпринимателей и создание благоприятных инвестиционных условий".

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