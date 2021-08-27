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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В АО "Транснефть - Приволга" завершился второй тур Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Двухдневное мероприятие проходило в онлайн-формате. Всего конференция объединила восемь тематических секций, которые были организованы на базе организаций системы "Транснефть". АО "Транснефть - Приволга" стало площадкой проведения секции "Диспетчеризация. Товарно-транспортная работа". В режиме видеоконференции в ней приняли участие 23 молодых специалиста — победители первого этапа. Комиссия под председательством заместителя вице-президента ПАО "Транснефть" Александра Пузикова оценила 19 работ.

Лучшей признана работа ведущего инженера ООО "Транснефть - Восток" Олега Ирха на тему "Автоматизация оперативного планирования, контроля и распределения нефти по маршрутным поручениям".

На втором месте работа на тему "Усовершенствование системы обнаружения утечек GraphSOU с помощью параметрической функции и применением методов математической статистики и цифровой обработки сигналов", которую представили инженер 1 категории отдела баланса и учета нефтепродуктов АО "Транснефть - Верхняя Волга" Алексей Еремеев и диспетчер отдела главного диспетчера по транспортировке нефти АО "Транснефть - Верхняя Волга" Дмитрий Ундалов.

Третье место присуждено работе та тему проведения исследования отклонений при приведении плотности к условиям отбора инженеров 2 категории отдела баланса и учета нефтепродуктов ООО "Транснефть - Балтика" Павла Башкирова и Алексея Фирстова.

Обладатели первого и второго мест примут участие в финале III (XV) Международной научно-практической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организации-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти, который пройдет в ноябре текущего года в г. Брянске. В дальнейшем представленные проекты могут быть рекомендованы к внедрению в производство.

Международная научно-техническая конференция молодежи проводится ежегодно в целях развития научно-технической инициативы и поощрения молодых специалистов организаций системы ПАО "Транснефть". Конкурсная комиссия отбирает лучшие научно-исследовательские, проектные и конструкторские работы.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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и спарку надо работать эффективнее

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