Двухдневное мероприятие проходило в онлайн-формате. Всего конференция объединила восемь тематических секций, которые были организованы на базе организаций системы "Транснефть". АО "Транснефть - Приволга" стало площадкой проведения секции "Диспетчеризация. Товарно-транспортная работа". В режиме видеоконференции в ней приняли участие 23 молодых специалиста — победители первого этапа. Комиссия под председательством заместителя вице-президента ПАО "Транснефть" Александра Пузикова оценила 19 работ.

Лучшей признана работа ведущего инженера ООО "Транснефть - Восток" Олега Ирха на тему "Автоматизация оперативного планирования, контроля и распределения нефти по маршрутным поручениям".

На втором месте работа на тему "Усовершенствование системы обнаружения утечек GraphSOU с помощью параметрической функции и применением методов математической статистики и цифровой обработки сигналов", которую представили инженер 1 категории отдела баланса и учета нефтепродуктов АО "Транснефть - Верхняя Волга" Алексей Еремеев и диспетчер отдела главного диспетчера по транспортировке нефти АО "Транснефть - Верхняя Волга" Дмитрий Ундалов.

Третье место присуждено работе та тему проведения исследования отклонений при приведении плотности к условиям отбора инженеров 2 категории отдела баланса и учета нефтепродуктов ООО "Транснефть - Балтика" Павла Башкирова и Алексея Фирстова.

Обладатели первого и второго мест примут участие в финале III (XV) Международной научно-практической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организации-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти, который пройдет в ноябре текущего года в г. Брянске. В дальнейшем представленные проекты могут быть рекомендованы к внедрению в производство.