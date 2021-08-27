На Куйбышевской железной дороге завершился региональный этап чемпионата профессионального мастерства

С 24 по 26 августа на Куйбышевской железной дороге прошел региональный этап Корпоративного чемпионата профессионального мастерства ОАО "РЖД" по методике WorldSkills — RZDSkills.
Главной площадкой мероприятия стало Октябрьское подразделение Куйбышевского учебного центра профессиональных квалификаций, где соревнование проходило единовременно по 5 компетенциям. В Самаре конкурс профессионального мастерства проводился на базе Региональной инновационной площадки "Трансфер инноваций", моторвагонного депо Безымянка и железнодорожного вокзала Самара. Все площадки были оснащены необходимым оборудованием и современными тренажерными комплексами.
"Данный формат профессионального чемпионата среди железнодорожников выполняет сразу несколько ключевых миссий. Во-первых, он позволяет максимально объективно оценить практические навыки работников "РЖД", благодаря соревновательному моменту у работодателя появляется возможность выявить настоящих профессионалов своего дела и точечно определить, какие навыки требуют большего внимания и развития. Во-вторых, участие в корпоративном чемпионате — это прекрасная возможность для самих работников показать свое мастерство, заявить о себе, продвинуться по профессиональной лестнице. И, наконец, в-третьих, чемпионат способствует повышению популярности и престижа основных железнодорожных профессий", — отметил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Александр Шведов.
Всего в чемпионате приняли участие 79 высококвалифицированных работников из ключевых подразделений на дороге: дирекции тяги, инфраструктуры, управления движением, железнодорожных вокзалов, моторвагонного подвижного состава, капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения и дирекции по энергообеспечению.
Чемпионат проходил по восьми компетенциям: "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте", "Маневровая работа на железнодорожном транспорте", "Управление локомотивом", "Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики", "Техническое обслуживание и ремонт контактной сети железнодорожного транспорта", "Управление вокзальным комплексом", "Клиентоориентированный сервис" и "Управление моторвагонным подвижным составом".
По каждой компетенции было предусмотрено прохождение нескольких модулей, которые включали тестирование и практические навыки. За качеством прохождения участниками всех этапов конкурса следила целая команда экспертов — более 150 человек.
В церемонии награждения приняли участие руководители HR-блока Куйбышевской железной дороги и региональных дирекций, а также представители городской администрации. Лучшие участники региональных этапов в 2022 году примут участие в финальном чемпионате сети железных дорог.
Победители чемпионата профессионального мастерства ОАО "РЖД" по методике WorldSkills — RZDSkills на Куйбышевской железной дороге в 2021 году.
Компетенция "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте":
1 место — Дина Тугушева, начальник станции Леонидовка.
2 место — Дмитрий Куриный, начальник станции Уфа.
3 место — Алексей Боков, начальник станции Алексеевка.
Компетенция "Маневровая работа на железнодорожном транспорте":
1 место — Александр Бычин, составитель поездов железнодорожной станции Пачелма.
2 место — Ильмир Зигадуллин, составитель поездов станции Кинель.
3 место — Алексей Костычев, составитель поездов станции Безымянка.
Компетенция "Управление локомотивом":
1 место — Михаил Горсков, машинист эксплуатационного локомотивного депо Самара.
2 место — Рамиль Нусамиев, машинист эксплуатационного локомотивного депо Бугульма.
3 место — Юрий Михайлов, машинист эксплуатационного локомотивного депо Абдулино.
Компетенция "Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики":
1 место — Алексей Люлин, электромеханик Октябрьской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.
2 место — Александр Мишенев, электромеханик Самарской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.
3 место — Павел Мошков, электромеханик Пензенской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.
Компетенция "Техническое обслуживание и ремонт контактной сети железнодорожного транспорта":
1 место — Ринат Туктаров и Владимир Мамин, электромонтеры контактной сети Инзенской дистанции электроснабжения.
2 место — Урал Ахияров и Салават Ахияров, электромонтеры контактной сети Инзерской дистанции электроснабжения.
3 место — Михаил Уткин и Александр Никитин, электромонтеры контактной сети Самарской дистанции электроснабжения.
Компетенция "Управление моторвагонным подвижным составом":
1 место — Никита Петин, машинист электропоезда депо Безымянка.
2 место — Владислав Хурин, машинист электропоезда депо Безымянка.
3 место — Имран Нуриев, машинист электропоезда депо Безымянка.
Компетенция "Клиентоориентированный сервис":
1 место — Анастасия Рыскова, начальник вокзала Тольятти.
2 место — Ольга Максимова, начальник вокзала Жигулевское море.
3 место — Алексей Савельев, начальник вокзала Пенза -1.
Компетенция "Управление вокзальным комплексом":
1 место — Артем Краснеев, начальник вокзала Самара.
2 место — Артем Вахрушев, начальник вокзала Набережные Челны.
3 место — Ирина Баскакова, начальник вокзала Бугульма.
3 место — Арсений Рябченко, начальник вокзала Кинель.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.