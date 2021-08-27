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Транспорт Транспорт и связь

На Куйбышевской железной дороге завершился региональный этап чемпионата профессионального мастерства

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 24 по 26 августа на Куйбышевской железной дороге прошел региональный этап Корпоративного чемпионата профессионального мастерства ОАО "РЖД" по методике WorldSkills — RZDSkills.

Главной площадкой мероприятия стало Октябрьское подразделение Куйбышевского учебного центра профессиональных квалификаций, где соревнование проходило единовременно по 5 компетенциям. В Самаре конкурс профессионального мастерства проводился на базе Региональной инновационной площадки "Трансфер инноваций", моторвагонного депо Безымянка и железнодорожного вокзала Самара. Все площадки были оснащены необходимым оборудованием и современными тренажерными комплексами.

"Данный формат профессионального чемпионата среди железнодорожников выполняет сразу несколько ключевых миссий. Во-первых, он позволяет максимально объективно оценить практические навыки работников "РЖД", благодаря соревновательному моменту у работодателя появляется возможность выявить настоящих профессионалов своего дела и точечно определить, какие навыки требуют большего внимания и развития. Во-вторых, участие в корпоративном чемпионате — это прекрасная возможность для самих работников показать свое мастерство, заявить о себе, продвинуться по профессиональной лестнице. И, наконец, в-третьих, чемпионат способствует повышению популярности и престижа основных железнодорожных профессий", — отметил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Александр Шведов.

Всего в чемпионате приняли участие 79 высококвалифицированных работников из ключевых подразделений на дороге: дирекции тяги, инфраструктуры, управления движением, железнодорожных вокзалов, моторвагонного подвижного состава, капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения и дирекции по энергообеспечению.

Чемпионат проходил по восьми компетенциям: "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте", "Маневровая работа на железнодорожном транспорте", "Управление локомотивом", "Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики", "Техническое обслуживание и ремонт контактной сети железнодорожного транспорта", "Управление вокзальным комплексом", "Клиентоориентированный сервис" и "Управление моторвагонным подвижным составом".

По каждой компетенции было предусмотрено прохождение нескольких модулей, которые включали тестирование и практические навыки. За качеством прохождения участниками всех этапов конкурса следила целая команда экспертов — более 150 человек.

В церемонии награждения приняли участие руководители HR-блока Куйбышевской железной дороги и региональных дирекций, а также представители городской администрации. Лучшие участники региональных этапов в 2022 году примут участие в финальном чемпионате сети железных дорог.

Победители чемпионата профессионального мастерства ОАО "РЖД" по методике WorldSkills — RZDSkills на Куйбышевской железной дороге в 2021 году.

Компетенция "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте":

1 место — Дина Тугушева, начальник станции Леонидовка.

2 место — Дмитрий Куриный, начальник станции Уфа.

3 место — Алексей Боков, начальник станции Алексеевка.

Компетенция "Маневровая работа на железнодорожном транспорте":

1 место — Александр Бычин, составитель поездов железнодорожной станции Пачелма.

2 место — Ильмир Зигадуллин, составитель поездов станции Кинель.

3 место — Алексей Костычев, составитель поездов станции Безымянка.

Компетенция "Управление локомотивом":

1 место — Михаил Горсков, машинист эксплуатационного локомотивного депо Самара.

2 место — Рамиль Нусамиев, машинист эксплуатационного локомотивного депо Бугульма.

3 место — Юрий Михайлов, машинист эксплуатационного локомотивного депо Абдулино.

Компетенция "Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики":

1 место — Алексей Люлин, электромеханик Октябрьской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.

2 место — Александр Мишенев, электромеханик Самарской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.

3 место — Павел Мошков, электромеханик Пензенской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.

Компетенция "Техническое обслуживание и ремонт контактной сети железнодорожного транспорта":

1 место — Ринат Туктаров и Владимир Мамин, электромонтеры контактной сети Инзенской дистанции электроснабжения.

2 место — Урал Ахияров и Салават Ахияров, электромонтеры контактной сети Инзерской дистанции электроснабжения.

3 место — Михаил Уткин и Александр Никитин, электромонтеры контактной сети Самарской дистанции электроснабжения.

Компетенция "Управление моторвагонным подвижным составом":

1 место — Никита Петин, машинист электропоезда депо Безымянка.

2 место — Владислав Хурин, машинист электропоезда депо Безымянка.

3 место — Имран Нуриев, машинист электропоезда депо Безымянка.

Компетенция "Клиентоориентированный сервис":

1 место — Анастасия Рыскова, начальник вокзала Тольятти.

2 место — Ольга Максимова, начальник вокзала Жигулевское море.

3 место — Алексей Савельев, начальник вокзала Пенза -1.

Компетенция "Управление вокзальным комплексом":

1 место — Артем Краснеев, начальник вокзала Самара.

2 место — Артем Вахрушев, начальник вокзала Набережные Челны.

3 место — Ирина Баскакова, начальник вокзала Бугульма.

3 место — Арсений Рябченко, начальник вокзала Кинель.

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Последние комментарии

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Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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