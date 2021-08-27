Дмитрий Азаров: Партия работает на консолидацию общества

В пятницу, 27 августа, секретарь Самарского регионального отделения партии, член Бюро Высшего совета "Единой России" Дмитрий Азаров выступил на третьем этапе конференции Самарского реготделения, напомнил о решениях ХХ съезда партии, прошедшего 24 августа в Москве, на котором была принята Народная программа.

"Она была сформирована на основе предложений граждан России, миллионов наших соотечественников, в том числе и жителей Самарской области. Как сказал наш национальный лидер - президент Российской Федерации, соавторами программы стали все жители нашей страны. И документ является поистине народным, он стал выражением коллективной воли сторонников нашей партии, то есть волей большинства российского народа", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В президиуме конференции - председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, глава Тольятти Николай Ренц, руководитель Штаба общественной поддержки партии в регионе Регина Воробьева и лидер волонтеров Тольятти Ирина Долгополова.

В зале - депутаты губернской думы, единороссы со стажем и сторонники партии. 183 делегата конференции представляют сельские территории губернии. В работе конференции участвуют кандидаты на выборы в Госдуму и региональный парламент.

"Пред нами сегодня стоит задача обсудить подготовленный проект и, если мы придем к консенсусу - принять в окончательной редакции Народную программу партии "Единая Россия" в Самарской области. Сила любой партии состоит именно в поддержке в обществе, в том, насколько ее идеи созвучны интересам граждан и чаяниям народа в целом. И в этом смысле "Единая Россия" была и остается самой влиятельной общественно-политической силой в стране - партией большинства. А происходит это не только потому, что у нас стабильно высокие результаты на выборах или мы обладаем наибольшим представительством в органах власти. Это не причина - это следствие. А причина в том, что наша партия всегда настроена на народную волну", - отметил Дмитрий Азаров.

Он добавил, что принципиальная позиция партии состоит в том, чтобы постоянно сверять ход работы с людьми, советоваться с ними по всем ключевым вопросам развития региона, социально-экономической политики.

"Даже определять кандидатов для выдвижения от "Единой России" на выборы мы предложили гражданам региона в ходе предварительного голосования. Причем выразить свою позицию мог любой житель области независимо от партийной принадлежности", - напомнил секретарь реготделения.

Среди участников конференции много волонтеров и медиков. Инициатива Дмитрия Азарова о единовременной выплате медицинским работникам бюджетных организаций Самарской области единовременно по 10 тыс. рублей нашла самый горячий отклик в зале.

"Призываю региональное отделение, всех членов партии и всех наших многочисленных сторонников мобилизоваться на активную и эффективную командную работу в ходе решающего этапа избирательной кампании. Когда мы едины и действуем в интересах народа - мы побеждаем. Не сомневаюсь, что так будет и в этот раз", - обратился к делегатам конференции Дмитрий Азаров.