В Самаре менеджера уличили в распространении порно

Жителя Самары поймали на незаконном распространении порнографических материалов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В августе 2020 года сотрудникам полиции поступила информация о том, что один из пользователей популярной социальной сети может быть причастен к распространению материалов порнографического характера посредством электронной переписки с другими пользователями.

Правоохранители на основе судебного решения изучили электронную переписку подозреваемого с 25 декабря 2009 года. Также установили личность и место жительства 31-летнего руководителя отдела продаж одного из ООО. В его записях стражи правопорядка обнаружили изображения половых органов, а также сцены секса.

Оперуполномоченные направили изъятое на комплексное искусствоведческое исследование, по результатам которого материалы признаны порнографическими.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре мужчине предъявлено обвинение по семи фактам распространения порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе один факт - среди несовершеннолетних.

Задержанный признал вину и раскаялся. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проведены обыски, выемки документов и предметов. Мужчина ранее не был судим, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении него передано в Красноглинский районный суд для принятия решения по существу.