В Самаре менеджера уличили в распространении порно

Жителя Самары поймали на незаконном распространении порнографических материалов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В августе 2020 года сотрудникам полиции поступила информация о том, что один из пользователей популярной социальной сети может быть причастен к распространению материалов порнографического характера посредством электронной переписки с другими пользователями.
Правоохранители на основе судебного решения изучили электронную переписку подозреваемого с 25 декабря 2009 года. Также установили личность и место жительства 31-летнего руководителя отдела продаж одного из ООО. В его записях стражи правопорядка обнаружили изображения половых органов, а также сцены секса.
Оперуполномоченные направили изъятое на комплексное искусствоведческое исследование, по результатам которого материалы признаны порнографическими.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре мужчине предъявлено обвинение по семи фактам распространения порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе один факт - среди несовершеннолетних.
Задержанный признал вину и раскаялся. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проведены обыски, выемки документов и предметов. Мужчина ранее не был судим, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка.
Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении него передано в Красноглинский районный суд для принятия решения по существу.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
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