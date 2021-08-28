16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Министр просвещения РФ проводит Всероссийское родительское собрание в Самаре На защиту лесов и борьбу с пожарами Самарской области добавят средств Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили социально-экономическое развитие ПФО В рамках форума "iВолга" состоялось заседание окружного Совета ректоров вузов Игорь Комаров поздравил Нижний Новгород с 800-летием

Федеральная власть Власть и политика

Министр просвещения РФ проводит Всероссийское родительское собрание в Самаре

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 28 августа, Самарская область стала площадкой для обсуждения лучших практик России и наработок в сфере образования. В преддверии начала учебного года в городе работает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В Самаре он проведет Всероссийское родительское собрание, осмотрит ряд объектов социальной инфраструктуры, среди которых школа №26 на Пятой просеке, детский сад на ул. Подшипниковой, побывает в Самарском государственном социально-педагогическом университете, Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна.

Образовательная отрасль в Самарской области — одна из самых сильных и развитых в стране. За последние три года регион совершил рывок в сфере образования, отмечают эксперты. Благодаря национальному проекту "Образование", инициированному президентом Владимиром Путиным, и региональной стратегии лидерства, инициированной губернатором Дмитрием Азаровым, ведется масштабное обновление всей отрасли.

При поддержке федеральных властей в регионе активно строятся детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, ведется активная работа по укреплению материально-технической базы действующих учебных заведений. Всего за три года введены в эксплуатацию девять школ почти на 8 тыс. мест. С 2022 по 2024 год планируется строительство еще 12 школ.

С 2018 года введены в систему образования 40 зданий детских садов, до конца года будет введено еще 10. В общей сложности — 50 детских садов и 13 тысяч 943 места для дошкольников. Благодаря высоким темпам строительства актуальная очередь на получение дошкольного образования в регионе ежегодно сокращается. Самарская область приближается к решению поставленной главой государства задачи по обеспечению доступности мест в детских садах.

Важнейшие вопросы системы образования обсуждаются с представителями общественности — родителями школьников. Для этого в прошлом году было создано Областное родительское собрание, с которым власти региона эффективно взаимодействуют при решении вопросов обучения и воспитания детей.

В состав того объединения вошли представители родительской общественности каждого из 37-ми муниципальных образований Самарской области. В течение всего учебного года члены окружных родительских собраний вели общественный контроль за организацией и качеством горячего питания в детских садах и школах, изучали мнение об использовании гаджетов в образовательном учреждении, привлекались к общественной оценке принимаемых нормативных документов.

Родители инициировали проведение проектов по сохранению и укреплению здоровья учеников, распространению лучших практик на все образовательные учреждения губернии.

С 1 сентября при Областном родительском собрании начинает свою работу конфликтная комиссия. Ее задача — вывести родителей на конструктивный путь решения проблемных ситуаций. Такие же конфликтные комиссии будут созданы и при окружных и школьных родительских собраниях.

Общей задачей регионального правительства и Областного родительского собрания является повышение доступности и качества образования в регионе. Эти вопросы находятся на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5