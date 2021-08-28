Министр просвещения РФ проводит Всероссийское родительское собрание в Самаре

В субботу, 28 августа, Самарская область стала площадкой для обсуждения лучших практик России и наработок в сфере образования. В преддверии начала учебного года в городе работает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В Самаре он проведет Всероссийское родительское собрание, осмотрит ряд объектов социальной инфраструктуры, среди которых школа №26 на Пятой просеке, детский сад на ул. Подшипниковой, побывает в Самарском государственном социально-педагогическом университете, Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна.

Образовательная отрасль в Самарской области — одна из самых сильных и развитых в стране. За последние три года регион совершил рывок в сфере образования, отмечают эксперты. Благодаря национальному проекту "Образование", инициированному президентом Владимиром Путиным, и региональной стратегии лидерства, инициированной губернатором Дмитрием Азаровым, ведется масштабное обновление всей отрасли.

При поддержке федеральных властей в регионе активно строятся детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, ведется активная работа по укреплению материально-технической базы действующих учебных заведений. Всего за три года введены в эксплуатацию девять школ почти на 8 тыс. мест. С 2022 по 2024 год планируется строительство еще 12 школ.

С 2018 года введены в систему образования 40 зданий детских садов, до конца года будет введено еще 10. В общей сложности — 50 детских садов и 13 тысяч 943 места для дошкольников. Благодаря высоким темпам строительства актуальная очередь на получение дошкольного образования в регионе ежегодно сокращается. Самарская область приближается к решению поставленной главой государства задачи по обеспечению доступности мест в детских садах.

Важнейшие вопросы системы образования обсуждаются с представителями общественности — родителями школьников. Для этого в прошлом году было создано Областное родительское собрание, с которым власти региона эффективно взаимодействуют при решении вопросов обучения и воспитания детей.

В состав того объединения вошли представители родительской общественности каждого из 37-ми муниципальных образований Самарской области. В течение всего учебного года члены окружных родительских собраний вели общественный контроль за организацией и качеством горячего питания в детских садах и школах, изучали мнение об использовании гаджетов в образовательном учреждении, привлекались к общественной оценке принимаемых нормативных документов.

Родители инициировали проведение проектов по сохранению и укреплению здоровья учеников, распространению лучших практик на все образовательные учреждения губернии.

С 1 сентября при Областном родительском собрании начинает свою работу конфликтная комиссия. Ее задача — вывести родителей на конструктивный путь решения проблемных ситуаций. Такие же конфликтные комиссии будут созданы и при окружных и школьных родительских собраниях.

Общей задачей регионального правительства и Областного родительского собрания является повышение доступности и качества образования в регионе. Эти вопросы находятся на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.