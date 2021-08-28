Сергей Кравцов: "Турнир Samara Open – замечательное начинание"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочего визита в Самарскую область вместе с губернатором Дмитрием Азаровым побывали на турнире по баскетболу 3×3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева.

"Баскетбол — популярный вид спорта, много детей, школьников по всей стране им занимаются. Это надо поддерживать. Сегодня мы были в новой самарской школе № 26, там есть хороший спортивный зал, установлены баскетбольные кольца. Это правильно. Турнир Samara Open — хорошее начинание и прекрасный турнир, который проводится на одной из крупнейших площадей Европы. Всем школьникам желаю успехов и удачи в предстоящем учебном году!", — обратился Сергей Кравцов к участникам соревнования.

Турнир по баскетболу 3×3 Samara Open проводится в память о заслуженном тренере России Юрии Павловиче Тюленеве. Он участник войны, заслужил множество наград. Воспитал более 20 мастеров спорта, 33 кандидатов в мастера спорта, олимпийскую чемпионку Ольгу Сухарнову. С 2010 года по инициативе Дмитрия Азарова в память о тренере проводится турнир. Соревнования, начавшись как городские, со временем достигли международного уровня с участием сильнейших команд России и других стран.

"Этот турнир мы проводим в честь замечательного человека, выдающегося тренера, энтузиаста баскетбола. Я рад, что мы когда-то с единомышленниками этот турнир придумали, и он проходит уже в 12-й раз. Спорт — это классно! Спорт объединяет и сплачивает людей, и наш турнир Samara Open тоже этому способствует. К сожалению, из-за пандемии мы пока не можем проводить турнир в прежнем масштабе, но эти соревнования по-прежнему яркое событие для любителей баскетбола", — сказал Дмитрий Азаров.

В этом году в турнире Samara Open принимают участие 140 команд, около 550 любителей баскетбола.