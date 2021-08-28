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Бастрыкин потребовал доклад о защите жилищных прав детей-сирот в Самарской области

МОСКВА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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После выхода на федеральном телеканале фильма-расследования о проблемах детей-сирот, в том числе в Самарской области, председатель СК России поручил руководителю СУ СК РФ по Самарской области Марату Галиханову доложить о расследованных уголовных делах и результатах работы по защите жилищных прав детей-сирот, сообщила пресс-служба СК РФ.

В фильме рассказывалось о том, что многие выпускники детских домов лишаются жилья из-за деятельности черных риелторов. Приводился ряд примеров о мошеннических действиях в отношении бывших воспитанников социальных учреждений из Самарской области.

В пресс-службе СК РФ также отметили, что Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследуемых делах от руководства Главного следственного управления СК России, следователи которого также расследуют ряд уголовных дел по изложенным в фильме фактам.

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