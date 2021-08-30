В отношении новокуйбышевского рецидивиста заведены дела за кражу, поджог квартиры и ножевые ранения сожительнице

Следственным отделом МВД России по Новокуйбышевску завершены предварительные расследования трех уголовных дел, возбужденных в отношении 35-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). По версии следствия, осенью прошлого года обвиняемый поджог квартиру 32-летней местной жительницы, с которой совместно проживал.
С его слов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта он намеренно поджог занавеску в квартире пострадавшей. После того, как огонь перешел на потолок, мужчина скрылся с места преступления. Ущерб от пожара составил около 120 тыс. рублей.
После совершенного женщина попросила привлечь сожителя к уголовной ответственности и продолжила общаться с ним.
В начале весны этого года в ходе распития спиртных напитков он обвинил пострадавшую от пожара женщину в неверности и нанес ей ножом четыре удара. После чего забрал с вешалки в коридоре сумку с телефоном, денежными средствами, документами и, не оказав помощи пострадавшей, скрылся.
После произошедшего женщина, в первую очередь, обратилась в городскую поликлинику, а затем — в полицию. Согласно заключению эксперта, пострадавшей действиями злоумышленника причинен легкий вред здоровью.
Следственным отделом ОМВД России по Новокуйбышевску в отношении подозреваемого по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и частью 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), возбуждены уголовные дела. Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал в полном объеме.
В настоящий момент три уголовных дела с утвержденными обвинительными заключениями в отношении мужчины направлены в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?