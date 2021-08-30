16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти мужчина из ревности совершил поджог квартиры В отношении новокуйбышевского рецидивиста заведены дела за кражу, поджог квартиры и ножевые ранения сожительнице Бастрыкин потребовал доклад о защите жилищных прав детей-сирот в Самарской области В Самаре менеджера уличили в распространении порно Самарские таможенники задержали партию контрафактных кроссовок

Преступления Происшествия

В отношении новокуйбышевского рецидивиста заведены дела за кражу, поджог квартиры и ножевые ранения сожительнице

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Следственным отделом МВД России по Новокуйбышевску завершены предварительные расследования трех уголовных дел, возбужденных в отношении 35-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). По версии следствия, осенью прошлого года обвиняемый поджог квартиру 32-летней местной жительницы, с которой совместно проживал.

С его слов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта он намеренно поджог занавеску в квартире пострадавшей. После того, как огонь перешел на потолок, мужчина скрылся с места преступления. Ущерб от пожара составил около 120 тыс. рублей.

После совершенного женщина попросила привлечь сожителя к уголовной ответственности и продолжила общаться с ним.

В начале весны этого года в ходе распития спиртных напитков он обвинил пострадавшую от пожара женщину в неверности и нанес ей ножом четыре удара. После чего забрал с вешалки в коридоре сумку с телефоном, денежными средствами, документами и, не оказав помощи пострадавшей, скрылся.

После произошедшего женщина, в первую очередь, обратилась в городскую поликлинику, а затем — в полицию. Согласно заключению эксперта, пострадавшей действиями злоумышленника причинен легкий вред здоровью.

Следственным отделом ОМВД России по Новокуйбышевску в отношении подозреваемого по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и частью 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), возбуждены уголовные дела. Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал в полном объеме.

В настоящий момент три уголовных дела с утвержденными обвинительными заключениями в отношении мужчины направлены в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

Дрессировщик крокодилов Самара 08 июля 2021 09:20 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях

Ирина Бакланова 04 июля 2021 16:33 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5