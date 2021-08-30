В отношении новокуйбышевского рецидивиста заведены дела за кражу, поджог квартиры и ножевые ранения сожительнице

Следственным отделом МВД России по Новокуйбышевску завершены предварительные расследования трех уголовных дел, возбужденных в отношении 35-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). По версии следствия, осенью прошлого года обвиняемый поджог квартиру 32-летней местной жительницы, с которой совместно проживал.

С его слов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта он намеренно поджог занавеску в квартире пострадавшей. После того, как огонь перешел на потолок, мужчина скрылся с места преступления. Ущерб от пожара составил около 120 тыс. рублей.

После совершенного женщина попросила привлечь сожителя к уголовной ответственности и продолжила общаться с ним.

В начале весны этого года в ходе распития спиртных напитков он обвинил пострадавшую от пожара женщину в неверности и нанес ей ножом четыре удара. После чего забрал с вешалки в коридоре сумку с телефоном, денежными средствами, документами и, не оказав помощи пострадавшей, скрылся.

После произошедшего женщина, в первую очередь, обратилась в городскую поликлинику, а затем — в полицию. Согласно заключению эксперта, пострадавшей действиями злоумышленника причинен легкий вред здоровью.

Следственным отделом ОМВД России по Новокуйбышевску в отношении подозреваемого по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и частью 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), возбуждены уголовные дела. Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал в полном объеме.

В настоящий момент три уголовных дела с утвержденными обвинительными заключениями в отношении мужчины направлены в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу.