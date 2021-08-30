Главная цель программ "Вода с улицы — в дом" и "Удобства с улицы — в дом" — провести на условиях софинансирования питьевую воду и канализацию в дома всех жителей Самары и избавить город-миллионник от водоразборных колонок и выгребных ям. Это улучшит экологическую обстановку и общий облик нашего города.
На сегодняшний день в Самаре 145 частных домов подключены к центральному водоснабжению по программе "Вода с улицы — в дом". В "РКС-Самара" обращаются группы жителей, чтобы подключаться не по одному дому, а целыми улицами. В этом случае часть затрат делится между всеми домохозяйствами, что всем очень выгодно. В настоящее время ведутся работы по подключению группы домовладений по улицам Возрождения и Финской, а также по Смышляевскому шоссе.
Программа "Удобства с улицы — в дом" начала действовать в 2021 году. На конец августа 123 самарца уже подали заявки на участие в данной программе, сейчас проходят обследования и проектные работы.
Необходимо отметить, что до конца текущего года действуют льготные условия, которые предоставляет "РКС-Самара" для желающих подключиться к городским сетям водоснабжения и канализации. "Вода с улицы — в дом" и "Удобства с улицы — в дом" поддержаны губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Он поручил муниципалитету оказать содействие ресурсоснабжающей организации в реализации этих программ.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.