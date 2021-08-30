Главная цель программ "Вода с улицы — в дом" и "Удобства с улицы — в дом" — провести на условиях софинансирования питьевую воду и канализацию в дома всех жителей Самары и избавить город-миллионник от водоразборных колонок и выгребных ям. Это улучшит экологическую обстановку и общий облик нашего города.

На сегодняшний день в Самаре 145 частных домов подключены к центральному водоснабжению по программе "Вода с улицы — в дом". В "РКС-Самара" обращаются группы жителей, чтобы подключаться не по одному дому, а целыми улицами. В этом случае часть затрат делится между всеми домохозяйствами, что всем очень выгодно. В настоящее время ведутся работы по подключению группы домовладений по улицам Возрождения и Финской, а также по Смышляевскому шоссе.

Программа "Удобства с улицы — в дом" начала действовать в 2021 году. На конец августа 123 самарца уже подали заявки на участие в данной программе, сейчас проходят обследования и проектные работы.

Необходимо отметить, что до конца текущего года действуют льготные условия, которые предоставляет "РКС-Самара" для желающих подключиться к городским сетям водоснабжения и канализации. "Вода с улицы — в дом" и "Удобства с улицы — в дом" поддержаны губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Он поручил муниципалитету оказать содействие ресурсоснабжающей организации в реализации этих программ.