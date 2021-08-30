Сотрудника магазина из Самарской области подозревают в растрате

В Сергиевском районе Самарской области сотрудник местной фирмы стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата с причинением значительного ущерба"). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К правоохранителям обратилась директор строительного магазина. 42-летняя женщина приехала из Самары в офис организации в пос. Суходол и обнаружила, что помещение закрыто, а менеджер отсутствует. Также из офиса пропал служебный ноутбук стоимостью более 30 тыс. рублей.

Правоохранители не нашли следов взлома. Они предположили, что к преступлению может быть причастен 38-летний менеджер торгового зала. Мужчина неоднократно был судим за кражи и грабежи.

Подозреваемого задержали. Он признал вину и пояснил, что сдал ноутбук в ломбард.