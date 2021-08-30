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Соцподдержка Общество

До 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе "Мой проект – моей стране!"

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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До 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе "Мой проект – моей стране!" Конкурс социально значимых проектов "Мой проект — моей стране!" проводит Общественная палата Российской Федерации (ОПРФ) с 2017 года.

Цель конкурса — выявление и информационная поддержка лучших социальных практик, вовлечение их авторов в развитие конструктивной гражданской активности.

В этом году в конкурсе утверждено 14 номинаций: "Социальная помощь", "ЗОЖ и спорт", "Поддержка семьи, материнства, детства, отцовства", "Культура", "Молодежная политика", "Наука и образование", "Базовые права и свободы", "Экология", "Социальное предпринимательство", "Гражданский долг", "Межнациональное согласие. Общественная дипломатия", "Защита животных", "Медицина и здравоохранение", "Специальная номинация".

Чтобы подать заявку на конкурс необходимо заполнить регистрационную форму на сайте, затем на странице конкурса ответить на вопросы анкеты и приложить дополнительные материалы (презентация, рекомендательные письма, фотографии и т. д.). В конкурсе могут принять участие лидеры некоммерческих организаций, авторы социальных проектов, социально активные граждане и социально ответственные компании, которые уже реализуют социальные проекты или другие инициативы в сфере развития гражданского общества.

Подведение итогов и награждение финалистов состоится в ноябре в Москве в рамках итогового форума "Сообщество". Каждый победитель получит 200 тыс. руб. на развитие своего проекта.

Отметим, что Самарская область является одним из лидеров среди регионов по количеству реализуемых социальных инициатив. Некоммерческие организации Самарской области имеют реальную возможность получать поддержку из бюджетов разного уровня, в том числе по программе Президентских грантов, в рамках Губернаторского проекта "СОдействие", по результатам областного конкурса общественных проектов и из муниципальных бюджетов. Сегодня идея поддержки общественных инициатив находит отклик на самом высоком уровне: Президент страны Владимир Путин неоднократно ставил задачу активно работать с общественными и некоммерческими организациями. Так, в первом полугодии 2021 года на конкурс Президентских грантов от Самарской области были поданы 484 заявки. Поддержку Главы государства получили 135 лучших социально-значимых проектов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что поддержка социальных проектов на региональном уровне важна, а инициатива людей, их стремление изменить, улучшить жизнь в своем городе или селе, являются главной движущей силой общества.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

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Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

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ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

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И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

Ксения Штефан 20 апреля 2017 10:08 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

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